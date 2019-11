Bomberos de Ica se quedan sin combustible

Síguenos en Facebook

El comandante departamental de los bomberos de Ica – Ayacucho, Enrique Martínez Corzo, informó que las diferentes compañías de la región están por quedarse sin combustible para el mes de diciembre por el severo recorte presupuestal que afrontan.

Señaló que la Intendencia Nacional de Bomberos es quien provee de bienes y servicios a los voluntarios, pero que esta ha sufrido un recorte no solamente para Ica, sino también para todo el Perú, lo que afectará la compra de combustible para el próximo mes.

Sin embargo, añadió que dicha intendencia viene realizando las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr proveer de recursos.

“El recorte ha sido gradual, la intendencia ha recibido para la región Ica 17 mil soles en setiembre, nueve mil soles en octubre y cinco mil 700 soles en noviembre”, explicó.

Martínez dijo que las autoridades ya fueron informados de que en diciembre, las 11 compañías de la región no tendrán combustible y espera que por navidad no ocurran desastres que se puedan lamentar debido a que los hombres de rojo no podrán movilizarse para atender las emergencias por falta de combustible.

“Se gasta un promedio de 150 galones de petróleo al mes, pero depende mucho de la cantidad de emergencias que se presenten”, señaló el comandante quien mostró su preocupación y pidió al gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, la alcaldesa provincial, Emma Mejía y a los alcaldes distritales a brindar apoyo para poder conseguir la dotación de combustibles.

Reveló que algunas autoridades, para la Compañía 37 de Pisco, ya se tiene gestionado 100 galones y la 90 de Túpac Amaru Inca, el Municipio distrital del mismo nombre dará 20 galones semanales hasta que pase el periodo de crisis.

“La compañía Salvadora 22 de Ica gasta un promedio entre 150 y 220 galones de combustible al mes, lo mismo la compañía de La Tinguiña por la cantidad de emergencias”, añadió Martínez.

Por otro lado, informó que a través de las diferentes gestiones ante el sector privado, se acordó la construcción del cuartel de bomberos de Marcona y Chincha.

CENTENARIA.

El comandante Enrique Martínez comentó que el próximo año la compañía Salvadora 22 cumplirá su centenario y las condiciones de la infraestructura y equipamiento siguen siendo preocupantes.

Después del terremoto del 15 de agosto del 2007, sus ambientes fueron declarados inhabitables por las grietas y rajaduras que tienen las paredes, pero aún así, siguen usando la sede. Algunos ambientes están apuntalados con maderas.