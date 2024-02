El cáncer es una enfermedad que cada año causa la muerte de más iqueños. Asimismo, en la región Ica los casos de este mal continúan aumentando, debido a la falta de prevención y diagnóstico oportuno de los ciudadanos. Hasta un 80% de casos de cáncer estarían siendo detectados en fase avanzada.

El médico oncólogo del Hospital Santa María del Socorro, Joao Reyes Rosello, indicó que el índice de personas con enfermedades oncológicas aumentó en un 20% durante el año 2023, puntualizó que es importante que los pacientes inicien y culminen los tratamientos en las fechas precisas.

“El incremento es del 20% de la demanda de pacientes. En el hospital Socorro adolecemos de muchas cosas, como las alternativas de tratamiento, podemos hacer un buen diagnóstico, estudio preventivo, sin embargo, para el tema terapéutico, lamentablemente en la región no contamos con radioterapia, hay una clínica donde se puede hacer tercerización, otros hospitales tercerizan sus servicios para que los pacientes puedan beneficiarse con el tratamiento mediante el SIS”, declaró.

El especialista advirtió que un abandono en el tratamiento (quimioterapia, terapia biológica, cirugía, radioterapia y otros) contra la enfermedad, en el caso de una apersona curada puede causar que el mal regresé al organismo, mientras que en un paciente en proceso de curación provocaría una recurrencia, con posibilidad de que el cáncer sea más agresivo.

Por su parte, Gisell Fernández Rengifo, médica oncóloga del Hospital Regional de Ica, detalló que en ese nosocomio se ha llegado a atender hasta 30 pacientes oncológicos cada día, que padecen de cáncer de mama, cuello uterino, próstata, pulmón, gástrico, colon y otros.

“Se ha triplicado el número de atención por cáncer y he llegado a atender hasta 30 pacientes oncológicos, algunos por consulta externa y otros directos a quimioterapia, requieren del tratamiento de radiación interna, pero se debe aportar por nuevos tratamientos, no todo es quimioterapia, se necesita radioterapia y no estar derivando a los pacientes a Lima”, añadió.

En tanto, en la Plaza de Armas de Ica, La Liga Contra el Cáncer, realiza una campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino. Se detalló que hasta hoy jueves 8 de febrero será de 9:00 de la mañana a 5:30 de la tarde y mañana viernes 9 de febrero de 9:00 a.m. hasta las 2:00 de la tarde. Los requisitos son no estar menstruando 7 días antes, 3 días previos sin actividad sexual, no haberse aplicado óvulos vaginales o cremas vaginales 7 días. Comprende examen de ganglios tiroides, la prueba de Papanicolaou, Inspección visual del cuello uterino con ácido acético (IVAA).

“La campaña de prevención es dirigido para mujeres mayores de edad, porque hay un incremento de cáncer de mama y cuello uterino, y en el Perú 11 mujeres mueren cada día por la enfermedad 5 por cáncer de mama y 6 por cáncer de cuello uterino y es alarmante. Muchas personas vienen y casi el 80% de los casos están en fase avanzada, lo que repercute en una menor calidad de vida, mayor costo del tratamiento y esto perjudica no solo al paciente, también a la familia”, declaró Rosario Taipe, representante de la Liga Contra el Cáncer.

Añadió que, en el departamento iqueño, se ha evidenciado que las ciudadanas inician su actividad sexual a temprana edad, además muchas mujeres presentan sobrepeso y obesidad, que son factores de riesgo para el cáncer de mama.

“Cuando preguntamos a las mujeres, inician muy tempranamente su actividad sexual y es un riesgo a que la mujer pueda tener el Virus de Papiloma Humano (vph), esto conlleva en un futuro a tener cáncer de cuello uterino, se debe estar alerta cuando hay mucho sangrado y no es su menstruación, y tiene mucho dolor pélvico, mal olor a nivel de genitales y en cuanto a cáncer de mama puede haber un bulto que no es doloroso, que va creciendo, con la piel naranja, hundimiento del pezón. Es importante hacerse una mamografía después de los 40 años y una prueba de Papanicolaou, aquí atendremos hasta 60 pacientes diarios”, finalizó.

