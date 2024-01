En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ica se presentó el plan del Comité de Empresas y Derechos Humanos, y Comité de Bienestar y Desarrollo, para trabajar en beneficio del desarrollo formal de la región Ica.

Realizarán foros

El Comité de Empresas y Derechos Humanos es presidido por Manuel Olaechea, quien indicó algunos objetivos como la realización de foros de derechos humanos, mesas de diálogo sobre los beneficios de la formalidad, conversatorios, capacitaciones y otros para que las empresas puedan orientarse.

“Tenemos como objetivo, armar foros en el cual podamos hablar no solo de derechos humanos, interacción social, sino también de los beneficios que representa la formalidad en el Perú. Hay que compartir la información no solo con las empresas sino también con las instituciones públicas y todos los involucrados tengamos la misma idea”, declaró.

Del mismo modo se presentó a Manuel Yzaga como presidente del Comité de Bienestar y Desarrollo, quien especificó como objetivos promover buenas practicas responsables del sector empresarial formal de la región Ica, (CER) fomentar la conducta empresarial responsable con foco en la cadena de valor y (bienestar y desarrollo), y poder facilitar iniciativas, programas y proyectos para el conocimiento, desarrollo y bienestar de la región Ica.

“Tres objetivos, primero generar prácticas responsables y que se siga una conducta empresarial responsable, y es necesario hacer eso para que el país cambie. Tenemos que hacer que regrese la confianza a Ica y al país y se van a generar grupos impulsores. El objetivo es buscar espacios de mejora y no señalar con el dedo los errores. También vamos a generar foros no solo para los asociados, también para empresas no asociadas” añadió Yzaga.

VIDEO RECOMENDADO