Candidato a la alcaldía de Pisco denuncia amenaza por otro contendor

Una grave denuncia acaba de realizar el candidato provincial del movimiento “Obras Por la Modernidad”, Gelder Ayauja Loayza, quien señala que su adversario político, Jesús Echegaray Nieto, lo habría amenazado atentar contra su integridad física a través de una llamada telefónica.

El origen de estas amenazas sería una tacha interpuesta contra el candidato del partido de Somos Perú, Echegaray Nieto, la cual ingresó a las 9:41 de la mañana del miércoles al Jurado Electoral Especial de Chincha, por haber participado de manera irregular de las elecciones internas del partido Somos Perú.

Este recurso válido que asiste a cualquier ciudadano en época de elecciones; no habría sido del agrado de Jesús Echegaray, quien furioso llamo a su contendor Ayauja Loayza, manifestándole que él estaría detrás de todos esto y “que tuviera cuidado, porque no sabe con quién se había metido”.

“Esto es una clara amenaza contra mi persona y no lo puedo permitir, la fiesta electoral no se puede empañar de esta manera. Por eso me acabo apersonar a la comisaría de Pisco para colocar la denuncia respectiva; porque cualquier atentado que ocurra contra mi vida, el único responsable será Jesús Echegaray”, dijo Gelder Ayauja.

Aunque la denuncia se hizo pública mediante las redes sociales el miércoles en horas de la noche, el candidato provincial de Somos Perú, ha evitado pronunciarse sobre el particular, tal vez para no ser vapuleado por la población que manifestó su indignación en contra de este tipo de acciones matonescas.