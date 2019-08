Centros de Salud de Ica deberán devolver equipo médico que no usan

Síguenos en Facebook

Desde que asumió el cargo como director de la Red Salud Ica, Richard Sifuentes ha visitado, hasta la fecha, 28 de los 54 establecimientos de salud que tiene esta unidad ejecutora de la Dirección Regional de Salud Ica y ha detectado el pésimo estado en que se encuentran.

Según reveló, los cuatro centros de salud que atienden las 24 horas carecen de recursos humanos y por ello se iniciarán con las gestiones ante el Ministerio de Salud para obtener un mayor presupuesto para el próximo año.

Señaló que los cuatros establecimientos (Santiago, Parcona, La Palma y Guadalupe) no tienen especialistas en ginecología, pediatría y sufren de falta de equipamiento en la sala de parto, principalmente.

“En una sala de parto, una luminaria no tiene llanta y los profesionales, siempre están atentos al foco. La caída de este equipo puede matar al recién nacido o gestante”, señaló y adelantó que sostuvo una reunión preliminar con el viceministerio de Salud para conseguir más recursos.

DEVOLUCIÓN. Sifuentes dijo que algunos centros de salud como de La Tinguiña disponen de equipos que, tras cinco años de haber sido entregados, no han sido utilizados. “En La Tinguiña tenemos un equipo de Rayos X que no se puso en funcionamiento pese a estar cinco años”, remarcó. También reveló que hay ecografos de 3D y 4D que pueden ser de mayor utilidad a los hospitales que a un centro de salud de menor nivel que no se usan. “Asimismo, una incubadora que no es de utilidad en un centro de salud de nivel I-3 y I-4”, señaló el director que llegó al cargo tras dejar Salud Ambiental. En ese sentido, adelantó que solicitará la devolución de los citados equipos para que sean puestos a disposición de los hospitales donde se requieren las incubadoras, ecografos y otros servicios.

Sifuentes aseguró que el centro de salud de La Palma será repotenciado para que siga atendiendo a gran número de pacientes.

“El establecimiento de La Palma debe ser el colchón del hospital Socorro y Regional”, comentó y para ello también debe contar con especialistas.

Además, reconoció que el centro de salud de Santiago tiene una infraestructura dañada y debe ser rehabilitada.

HERRAMIENTAS. Sifuentes informó que la Red de Salud Ica no tiene las herramientas de gestión como el Manual de Organización y Funciones (MOF).

Por ello, dijo que se ha contratado a profesionales y a un equipo técnico que, además de elaborar las herramientas de gestión, actualizará la información de la infraestructura y equipos de los centros de salud.

Añadió que si no se cuenta con la información “no se podrá solicitar recursos para el mantenimiento de los equipos, así como su reposición”.

Además, comentó que este año destinarán el total del presupuesto para el mejoramiento de los centros de salud y así, evitar la devolución de los recursos como sucedió en anteriores gestiones.

Sifuentes aclaró que la Ley Servir sí le permite ejercer el cargo directivo, pero más no asistencial, al no contar con Serums.

“Para ejercer cargo de dirección no es necesario contar con Serums. Para trabajar en un hospital y cumplir una labor asistencial necesitaría el Serums, pero este cargo es una labor de dirección, netamente administrativa”, remarcó.