Un sujeto junto a su compinche llegó hasta la UPIS Palermo, en Chincha Alta, y propinó de la nada dos disparos a un joven que se dedica a la crianza de gallos de pelea. La víctima terminó malherido y fue trasladado de urgencia hacia el hospital de la localidad. Se presume que este ataque fue realizado por una banda de extorsionadores.

Buscan a extorsionadores

El agraviado Erasmo Sabino M. C. en compañía de su amigo Héctor C. Q. estaban con dirección a la vivienda del primero de los nombrados. Al llegar, se advierte la presencia de dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de estos desalmados se baja de inmediato y al localizar a su víctima realiza disparos a corta distancia. El criador de aves no pudo evitar las ráfagas y cae malherido, sin poder moverse.

Erasmo recibió dos proyectiles: uno en la pierna izquierda y otro en la derecha. Los malandros tras perpetrar el atentado escapan, en la motocicleta que poseían, con dirección desconocida. El compañero de la víctima procede a conducirlo al hospital San José. Agentes de la División Policial de Chincha están a cargo de la investigación sobre este nuevo episodio de violencia realizado en la provincia.

Hasta el momento no se descarta que el móvil de este ataque a mano armada e intimidatorio tenga relación con una banda de extorsionadores. Las diligencias entorno a este caso revelarán si el criador de aves de pelea era blanco de alguna amenaza antes de ser malherido y el motivo de esta.

Cabe indicar que el sábado de la semana anterior (3 de setiembre) un joven que se resistió al robo de su celular también fue malherido por unos sujetos que permanecen en la clandestinidad. La víctima Gonzalo Lévano Bautista transitaba por el sector de José Olaya cuando fue atacado por una banda que se movilizaba en un mototaxi. Ha pasado exactamente siete días y todavía no hay culpable tras las rejas.

