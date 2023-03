La delincuencia continua imparable en la provincia de Chincha, esta vez un humilde trabajador de limpieza municipal sufrió el robo de todo su sueldo, luego que sujetos con armas de fuego lo golpeen y le arrebaten todo su dinero, además de documentos y objetos de valor.

Lo golpearon

El delito se registró en la avenida Sucre, en Chincha Alta, donde el obrero municipal Carlos Raúl Muriches Portilla, de 41 años, fue interceptado por tres sujetos que iban en un mototaxi color verde, quienes con pistolas en mano lo golpearon y le arrebataron 820 soles, documentos, tarjetas y su celular, dejándolo malherido. El dinero robado era su sueldo con el que iba a coberturar los gastos médicos de su menor hijo, quien requiere un amplio tratamiento médico.

“Él fue en la mañana a cobrar al Banco de La Nación y como no teníamos ni un sol en casa, justo retira el dinero y me iba a llamar para que yo vaya a recoger el dinero, pero en ese lapso le roban todo su sueldo y lo golpean en la cara, por eso tiene el pómulo hinchado y lo atacaron con arma de fuego, estos desgraciados le han podido quitar la vida y el dinero era para mi hijo que fue operado de un tumor en la cabeza y necesita su tratamiento en el hospital Edgardo Rebagliati, ahora no tengo nada”, declaró Doris Huaura, esposa de la víctima.

Comentó que la denuncia ya fue realizada en la Depincri Chincha, e información preliminar señala que se trataría de una banda delictiva dedicada al robo gravado provenientes del distrito de Grocio Prado (Chincha).

Actualmente, la familia que vive la Av. León de Vivero (Pueblo Nuevo-Chincha), requiere de apoyo, ya que el sueldo del padre de familia, es el soporte económico familiar, por lo que el próximo 18 de marzo realizarán una rifa, además para apoyar a la familia también se puede contactar al 933299714.

