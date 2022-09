Chincha: Dos mujeres son víctimas de raqueteros que se movilizan en mototaxi .

Las cámaras de seguridad han captado el preciso instante en que dos mujeres son víctimas del robo de sus pertenencias. Las imágenes ponen al descubierto que estos sujetos actúan mediante la misma modalidad: el raqueteo. Y que además emplean un mototaxi para movilizarse por la provincia. Según información de la policía las personas atacadas no han presentado denuncia por estos hechos.

En el asalto cometido en la jurisdicción de Grocio Prado se observa que los delincuentes llegan en un mototaxi de color verde y negro. Uno de los ocupantes al ver que una mujer camina sola desciende y le arrebata la cartera. Tras cometer el atraco este escapa junto a sus compinches en el vehículo menor con dirección desconocida. A la agraviada solo le tocó ver como los ladrones desaparecían con sus pertenencias.

Otro hecho similar se registro en el distrito de Sunampe. La víctima estaba sin compañía y a merced de los hampones que forcejean con ella hasta conseguir apropiarse de su bolso. Este asalto y robo captado por las cámaras delatan que podría tratarse de la misma banda delictiva. No obstante, las personas agraviadas han elegido no denunciar. La policía invoca a la comunidad que no se quede callado ante el accionar del hampa.

