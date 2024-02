Milner Antonio Lázaro Huamán, obrero de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, quien se accidentó en horario laboral, desde diciembre último no recibe sus haberes. Él, junto a un grupo de trabajadores llegó hasta la entidad para exigir la cancelación de los meses que están pendiente, dinero que destinará para sostener a su familia y asumir los gastos del tratamiento que requiere para volver a caminar.

Accidente

accidente. A Lázaro le pidieron que realice trabajos en el colegio 9 de diciembre. Según cuenta subió al techo y repentinamente cae. El obrero no tenía implementos de seguridad, y resultó con lesiones que hasta la actualidad impiden que camine. Este accidente ocurrió en octubre y hasta la fecha se ve obligado a utilizar una silla de rueda para desplazarse. Y como si eso no fuese suficiente dejó de recibir su salario en diciembre y enero.

El obrero refiere que está en planilla y que ninguna persona en representación del municipio explicó porque motivo han dejado de pagarle. Sus compañeros al tener conocimiento de esta situación acudieron ayer a la entidad para exigir al alcalde William Sánchez y sus funcionarios que se abone el dinero que están debiendo a Milner Lázaro, quien también se presentó para sustentar su demanda.

“Estoy reclamando mi pago de diciembre y enero y es lo que necesito para mi terapia, para mi tratamiento, para mis alimentos”, señala el obrero. Dijo además que, pese a accidentarse en horario de trabajo no recibe el apoyo de parte del municipio de Pueblo Nuevo ni de la autoridad municipal que se comprometió en ayudarlo en su recuperación.

De otro lado, asociados del Sindicato de Obreros Municipales refieren que existen otros dos casos de trabajadores que no están al día en el pago de sus salarios por motivos no aclarados. “Ya hemos tenido reuniones con el alcalde, con sus funcionarios, pero no hay una solución eficaz, no responden a nuestros pedidos”, comentó el dirigente Luis Chávez. Agregó que la protesta se realizó en horario de descanso para no ser víctimas de represalias.

