Chincha: Impulsan la reactivación económica en el sector vitivinícola de Grocio Prado.

Las puertas del mercado nacional e internacional vuelven a abrirse para los productores vitivinícolas del distrito de Grocio Prado. Para impulsar este negocio, en el que se combina la tradición ancestral con la tecnificación que permite obtener el pisco de gran calidad, se realizó una exhibición, en la que los fabricantes demostraron el proceso y la variedad de destilado que ofrecen a los consumidores.

La promoción en la que participan el gobierno local y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – sede Chincha congregó a los productores grociopradinos que se vieron afectados por el brote de coronavirus. El negocio se estanco junto con los planes de crecimiento que habían desarrollado estas vitivinícolas para seguir llevando el pisco al territorio nacional y más allá de las fronteras.

Experiencias de bodegas

Es el caso del destilado de la familia Yataco: Sapaq (vocablo quechua que significa “único” o “exclusivo”) antes de la pandemia se comercializaba con el Brasil. Entre el 2018 y 2019 ya habían vendido cerca de 4 mil litros de su pisco. La demanda en el extranjero iba en auge y estaban próximos a ingresar en el mercado canadiense con el espirituoso que se obtiene de las variedades de uva Italia y quebranta.

No obstante, esto no ocurrió, pues, el coronavirus termino ahogando la demanda. Sapaq al igual como les paso a otros emprendedores sufrió por la caída, pero no se rindieron. Los productores esperaron el momento oportuno para retomar la exportación con los brasileños. Ahora han vuelto con esta actividad y para el año siguiente el destino del destilado será Canadá y con la proyección de llegar a los Estados Unidos.

Las demás familias de la tierra bendita de Grocio Prado que destacan en la producción vitivinícola también regresan al comercio de sus bebidas, que se obtienen de costumbres vivas, como en falca La Ascensión. En este lugar se mantiene la pisa de uva en el lagar para luego seguir con los procesos de cocción y envasado. El pisco quebranta de estos grociopradinos data de 1904 y se ha transmitido de generación en generación.