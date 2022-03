Chincha: Inspeccionan planta generadora de oxígeno del Hospital René Toche

“Más vale tarde que nunca” reza un dicho popular que podría contextualizar lo ocurrido en el Hospital René Toche Groppo con la planta generadora de oxígeno medicinal. Ayer un equipo de la alta dirección del Seguro Social de Salud (EsSalud), y congresistas ingresaron hasta esta institución para realizar una inspección a la estación que tiene un costo mucho más elevado que las plantas instaladas en Sunampe y Grocio Prado.

El sistema que producirá este elemento para los pacientes que tengan dificultad de respiración se ubica en un contenedor acondicionado. Los asistentes recorrieron el área que se había proyectado inaugurar, pero que por problemas técnicos no se realiza hasta el momento esa actividad. Y por tanto la planta no entra en operación y no es verificable aun la producción de 50m3 por hora.

Descenso de hospitalizados

Asimismo, debido a la situación actual de la pandemia en donde prima un descenso de hospitalizados la costosa planta quedaría relegada. Los más de 3.2 millones de soles no van a ser aprovechados por los chinchanos afiliadas al Seguro Social de Salud salvo se presente una contingencia en esta tercera ola del virus, en donde no solo se necesitaría de este elemento sino además de otros equipos.

Es el caso de ventiladores mecánicos. Estos instrumentos indispensables son ausentes en la guerra sanitaria que libra el equipo médico del René Toche. En los escenarios de primera y segunda ola ante la necesidad de camas de Cuidados Intensivos los pacientes debieron de ser referidos a otros nosocomios. Incluso algunos asegurados buscaron hospitalizarse en el San José (MINSA) para tratar de alcanzar esta área compleja.

En la inspección de las autoridades se advirtieron otras necesidades como la Unidad de Hemodiálisis y repotenciar la Unidad de Ecografía. Cabe indicar que esta visita se realizó a puertas cerradas y según lo comentado por el legislador Jorge Marticorena Mendoza hay compromiso de la presidencia del EsSalud por renovar equipos y “otras necesidades de recurso humano”, precisó al abandonar las instalaciones del nosocomio.