Un sujeto acusado de realizar tocamiento indebido a una niña de 12 años, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha), se encuentra en libertad a pesar de la sindicación directa que realizó la agraviada. La madre, de la menor de identidad reservada, indignada por lo ocurrido cuestionó al sistema de justicia y exigió que el agresor sea enviado al centro penitenciario, ya que teme por la seguridad e integridad de su familia.

Sucesos

Los hechos ocurrieron el 12 de enero último al promediar las 6 de la tarde en una vivienda del jr. Cañete, en el distrito de Pueblo Nuevo. La niña había acudido a este lugar para jugar con una de sus compañeras, pero terminó siendo víctima de actos contra el pudor, cometido por un sujeto a quien identifica como Harold Huamán, de 24 años de edad. Este -según denuncia- estaba en el predio donde sucedieron los deplorables actos.

La menor, tras lo ocurrido, regresó a su casa y relató todo lo que había sucedido. La madre refiere que en ese mismo momento se presentó en la casa donde estaba el presunto agresor para exponer el caso. Luego acudió al Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha a fin de formalizar la denuncia contra el sujeto, señalada por la propia agraviada, como el autor de la agresión sexual.

Los agentes dos veces van a realizar la búsqueda del sospechoso hasta que finalmente consiguen apresarlo. Huamán quedó encerrado en el calabozo policial, mientras se seguían con las diligencias. Pero, en la víspera, fue puesto en libertad al no acogerse la solicitud de prisión preventiva. “La madre de este hombre con astucia ha ido a buscar a la expareja para que abogue por él, para que diga que es un hombre correcto, cuando no es así”, señala la progenitora de la niña.

Ella, teme por su familia. No vive tranquila al saber que el atacante de su menor hija está en libertad. Además, considera que Huamán “es un peligro para las niñas” y debe estar encerrado. “Quiero que se haga justicia, que este hombre este en el penal, que el proceso lo lleve en prisión porque hay peligro que se escape y quien me da la garantía a mí de que no va a venir a hacernos algo”, manifiesta la mamá de la niña.

VIDEO RECOMENDADO