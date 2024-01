Han pasado exactamente tres meses desde que Milner Antonio Lázaro Huamán, personal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha), sufriera un accidente en el trabajo. Este hombre permanece postrado, y pese a su condición no recibe apoyo para iniciar con las terapias que permitan recuperar la movilidad en sus piernas. Sus compañeros han requerido la intervención de la congresista Isabel Cortez.

Accidente

El obrero había sido asignado para realizar labores de soldadura en la Institución Educativa 9 de Diciembre y para tal fin tenía que subir algunos metros. Pero, para estas acciones no contaba con implementos de seguridad, acusan otros trabajadores. Milner cae desde lo alto y termina inconsciente. Él fue llevado de urgencia al hospital, y hasta la fecha no ha logrado superar la lesión que presenta, la cual le impide caminar.

Para recuperar estos movimientos en las piernas requiere de terapia y para ello se necesita recursos, que lamentablemente no los tiene. Tampoco cuenta con el soporte de su empleador, en este caso el municipio de Pueblo Nuevo. Lázaro Huamán dice que solo recibió una silla de ruedas y el compromiso de ayuda de parte del alcalde William Sánchez, que todavía no llega. “Él quedó en apoyar, pero nada. Hasta ahorita no vemos su respuesta”, dijo el obrero.

Deficiencias

Los trabajadores Luis Chávez y Adriano Dávila, integrantes del Sindicato de Obreros Municipales refieren que este accidente no hubiera ocurrido de haberse dotado a su compañero de implementos de seguridad. Además, consideran que el personal debería de contar con seguro de cobertura de riesgos que permitan al afectado disponer de fondos para lo que se demande, y no estar atravesando un vía crucis como en el caso de Milner Lázaro.

La propia congresista Isabel Cortez, al recorrer el distrito, advirtió que trabajadores laboran sin indumentaria adecuada. Ella visitó al obrero y también recibió el testimonio del sindicato. “Como es que el alcalde manda a su trabajador sin su equipo de bioseguridad. He visto que estaban trabajando sin uniforme, estaban con su ropa de casa, con su zapato de casa. Nadie me ha contado, yo he visto con mis propios ojos que el alcalde está cometiendo grave error, no está cumpliendo con lo básico que es su uniforme y su zapato”, dijo.

