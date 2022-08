Chincha: Reserva de agua de laguna con bajo caudal para atender demanda agrícola

El valle de Chincha se prepara para la campaña agrícola, pero el principal recurso: el agua, es un bien que no deberá desaprovecharse. Esto debido al bajo caudal de almacenamiento que tienen las lagunas. El gerente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha - clase A, César Tasayco, indicó que se están adoptando acciones para aprovechar al máximo el recurso en el riego del terreno para la futura siembra.

La Junta; operador de la infraestructura hidráulica, tiene programado utilizar el agua de laguna la próxima semana. Según Tasayco la prioridad será el riego de machaco que realizarán los agricultores de las comisiones que tienen proyectado sembrar algodón. Y es que para otro cultivo se requerirá mayor frecuencia de agua, que no podría ser suministrada por la actual reserva en la parte alta.

El gerente explicó que existen dos factores por las que no se cuenta con el aforo ideal en las lagunas. La primera porque el año pasado no hubo mayor precipitación pluvial en la zona altoandina, y la otra debido al cierre tardío de las compuertas. Sobre este último detalló que el 31 de diciembre de 2021 se debió realizar el cierre, pero la anterior directiva no lo consideró así. Y recién dos meses después se cautelo el agua.

Para ese entonces ya había descendido parte del volumen de las reservas. Tasayco precisa que en marzo cuando se oficializa el ingreso de la nueva directiva se advirtió de esta situación. Indica que el almacenamiento actual tiene como propósito atender a los agricultores para la campaña que está por iniciar y también dejar agua a la EPS Semapach que se destinará para el consumo poblacional.

Pero, la dotación que llegará a los terrenos agrícolas no es mucha. Ante esta situación la Junta sugiere un uso eficiente del agua. César Tasayco señaló que en coordinación con los regantes se realiza limpieza y mantenimiento de los cauces. La finalidad es mantener el volumen más óptimo del recurso hidrico hasta llegar a las manos de los hombres de campo que apostarán por la siembra del algodón.

Cabe indicar que la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local de Agua reconoció a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha como “la única organización de usuarios vigente y apta para el cobro de tarifas, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Y en consecuencia ha dejado sin facultad a la anterior directiva, que está acusada de realizar cobros indebidos y otros.