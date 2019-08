Cierre de la escuela PNP de Ica aún está en proceso

Síguenos en Facebook

La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú de Ica (EESTP PNP) seguirá con el proceso de admisión a la institución policial, al igual que a nivel nacional, pese al DS 018-2019-IN, que indica que estas cerrarán.

Actualmente, el proceso de admisión está en la etapa de preinscripción, que se realiza en línea, a través de la página web de la Policía Nacional, y estará vigente hasta la tercera semana de setiembre.

Asimismo, se conoció que la institución policial continuarán con la formación profesional de los alumnos ingresantes y estudiantes que cursan estudios en Ica hasta que el Consejo Superior de Formación Profesional de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial presente al Ministerio del Interior el Plan de Implementación progresiva del proceso de reorganización y éste sea aprobado.

Esto también está supeditado a que el comando disponga las acciones específicas que deberán seguir las Escuelas PNP no contempladas para la continuidad de su funcionamiento en el Decreto Supremo N°018-2019-IN, según indicaron fuentes policiales.

Además, señalaron que la conversión de la Escuela PNP en centro de reentrenamiento y especialización para los efectivos policiales en actividad, probablemente, se realizará de forma progresiva a un mediano o largo plazo.

Cabe mencionar que a finales de este año culminarán sus estudios la promoción “Espartanos - 2019".

Al respecto, el jefe del Frente Policial de Ica, general PNP Wálter Cárdenas Gallardo, indicó que el cierre de la Escuela PNP de Ica, es por una disposición de comando y del Gobierno.

“Se crearon 24 escuelas, pero conforme lo dice el sustento de la norma no todas cumplen con los estándares de una escuela para formar policías. No hay instructores de alto nivel, pero no significa que cuando se aperturen estas escuelas van a tener que considerar que personal salga para Ica”, manifestó.

Añadió que por ejemplo, en Tumbes no habían instructores y por eso su escuela PNP no ha sido considerada para su continuidad.

Comentó también que aprueba que las evaluaciones para postular a la Policía sean más rigurosas.

“Veo con buenos ojos que se han incrementado los niveles de evaluación porque lamentablemente existen estos casos (de efectivos policiales implicados en graves faltas). Se ha aplicado, ahora, la prueba del polígrafo, se ha hecho la prueba toxicológica también porque hay muchos que también se dedican al consumo de drogas y eso también queremos evitarlo en la Policía Nacional”, expresó.

De otro lado, indicó que en caso se conozca algún caso de efectivos policiales implicados en corrupción, deberán denunciar.

EXAMENES DE POSTULANTES. Sobre el reclamo de varios padres de familia por haber salido inaptos en la prueba del polígrafo, fuentes policiales refirieron que el examen fue aplicado por la Comisión de la Dirección de Inteligencia de Lima y a varios postulantes que han presentado su reclamo se les ha contestado de acuerdo a la norma.

Decreto Supremo N°018-2019

Según el artículo 1, se declara el proceso de reorganización de las Escuelas PNP.

Además, mediante el artículo 2, menciona la continuidad de funcionamiento de las Escuelas en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Iquitos, Lima, Tarapoto y Trujillo.

Las no mencionadas se convertirán progresivamente en centros de reentrenamiento y especialización de efectivos policiales en función a las necesidades institucionales.