Cifras de hospitalizados por coronavirus se duplica en una semana en Chincha

Preocupante. Las áreas de hospitalización Covid del Hospital San José de Chincha vuelven a llenarse. Según el reporte emitido por la Unidad de Estadística y la Red de Vigilancia Epidemiológica la cantidad de pacientes con tratamiento por infección de coronavirus pasó de 11 a 25 en una sola semana, esto representa el 15.25% de camas ocupadas, hasta el corte realizado a las 6 de la mañana de ayer.

De acuerdo con la información oficial durante estos últimos siete días no se ha presentado disminución de casos, solo hay incremento de al menos dos nuevos infectados por día. Ese promedio se registra hasta el 5 de enero. Pues, al día siguiente se reportó el ingreso de cinco personas que pasaron por examen médico, siendo el resultado reactivo para coronavirus y se demandó que sean derivados a los servicios de hospitalización.

Pacientes críticos

Al cierre de edición cuatro personas recibían terapia de oxigenación de alto flujo en la Unidad de Cuidados Intermedios, mientras que en la Unidad de Cuidados Intensivos había seis personas conectadas a un ventilador mecánico. En este último servicio el de mayor complejidad, considerada la última opción médica, quedan solo dos camas disponibles y al ritmo en el que avanza el contagio podrían ocuparse en los siguientes días.

En el área de hospitalización también aumento la demanda de camas. Cuando comenzó el año 2022 había tres pacientes y en una semana ya hay 15 ciudadanos de Chincha que tienen complicación respiratoria causada por la peste. Ellos, no podrán retornar a sus viviendas hasta que no consigan superar este contagio; algunos podrán ganar la batalla en corto tiempo y otros no lo harán.

Los profesionales de la salud consideran que este aumento de pacientes es el resultado del desacato a las medidas sanitarias en Navidad. Aun resta por conocerse las consecuencias del descontrol que se vivió en la provincia de Chincha por la celebración del año nuevo. Las pruebas determinarán si los ingresos de nuevos infectados corresponde o no a la variante ómicron que registra dos contagiados en esa ciudad.