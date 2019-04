Cillóniz: "estoy decepcionado de la gestión de Gallegos"

Síguenos en Facebook

Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica, dijo estar “decepcionado” de los 100 primeros días de gestión de Javier Gallegos como máxima autoridad regional y calificó como “negativo” en el trabajo que viene desarrollando la nueva gestión en los sectores de Educación, Salud e Hídrico.

PROBLEMA DEL AGUA.

Cillóniz aseguró que, por ejemplo, los proyectos de Siembra y Cosecha de Agua han sido desactivados por la gestión Gallegos y que eso ha sido corroborado por trabajadores de las cuatro cuencas donde plantaron reservorios y se sembraron bosques.

Asimismo, señaló que mantienen comunicación con las provincias de Huaytará, Lucanas y Castrovirreyna y que desde allí le han comunicado que el GORE Ica se ha quedado sin financiamiento y ha pedido a los gobiernos locales que inviertan en el agua.

“Nosotros queremos agua abajo y eso se consigue afianzando el agua arriba y ese arriba es Ayacucho y Huancavelica”, aseveró.

La exautoridad también dijo sentirse frustrado al conocer que el GORE no ha tenido reuniones en la Mancomunidad Regional Ica-Huancavelica (MANHRI) y que, hasta el día de hoy, el gobernador Gallegos no se ha reunir con su par huancavelicano para constituir el consejo directivo y presidirlo.

“Hay desinterés por el agua. Tenemos un gobernador que no prioriza el agua”, criticó.

EN SALUD.

Cillóniz cuestionó la desactivación del sistema SIS-Galen Plus y la vuelta de colas en los hospitales.

“Hay rotación de directores de hospitales y se están designado a sus familiares para que trabajen. Todo comienza con malos directores. Eso es corrupción y se refleja con maltratos”, denunció.

De otro lado, negó que un grupo de trabajadores lo haya agredido en los exteriores de un conocido canal de televisión de la ciudad.

“No me han tocado, protestaron y más no. Me han respetado en el fondo. Las tres (protestantes) fueron sancionadas por disciplina. (En Salud) había abandono de trabajo, robo de medicamentos, falsifican títulos académicos, faltas para sancionar a funcionarios. Todo fue contundente y fue ratificado por SERVIR”, recalcó.

CIEN DÍAS DE GALLEGOS.

El exgobernador señaló que los 100 primeros días de la gestión Gallegos fueron negativos pues, por ejemplo, ha desactivado el emblema de Educación que era el Coro Sinfónico y ha apagado la oportunidad de miles de niños de capacitarse en temas de cultura.

La exautoridad también aseguró que ahora existe un tráfico de brevetes y que ha vuelto la corrupción a la Dirección Regional de Transportes.

“Estoy decepcionado de los 100 primeros días de Gallegos. Que gobierne y combata la corrupción. No le interesa lo del agua y vamos a tener un gobierno muy malo y, sin embargo no es el fin del mundo, porque Ica es mucha más que sus gobernadores”, aseguró.

Finalmente, el exgobernador sostuvo que no descarta la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales del 2021, pero dejó en claro que aún no cuenta con un partido político.