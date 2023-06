En redes sociales ciudadanas denuncian que fueron víctimas del presunto delito de estafa, ya que adquirieron entradas a terceros para el concierto del Grupo 5 en Ica, sin embargo, nunca accedieron al local y no se les realiza la devolución del dinero.

Compartieron sus casos

Es el caso de Brenda Navarrete, quien el 1 de junio del 2023 realizó una trasferencia bancaria de 2400 soles a Manuel Augusto Calderón Calle, por un box platinium el día 9 de junio para el mencionado concierto. Ella denuncia que Calderón Calle no le dio las entradas y no pudo ingresar al evento que se desarrollaba en un conocido local iqueño, además la persona no le ha devuelto los miles de soles.

“El día 09/06/23 a las 18:26 horas, Manuel Augusto Calderón Calle, tenía que entregarme un box platinium para el concierto del Grupo 5 y a esa hora me escribe y me dice que no tiene mis entradas y que tampoco tiene mi dinero para devolverme. Me estafó así de simple esa es la palabra, hasta la fecha no me ha hecho la devolución del dinero. De tanta insistencia me envía un voucher de retiro y me dice que es el deposito que se me ha hecho a mi cuenta, eso habla mucho de él de querer confundirme con un voucher de retiro y no un voucher de depósito. Me hace ir a su casa para darme el efectivo y no me entregó nada, me hizo perder mi tiempo. De verdad me apena mucho yo no soy de publicar ni de tener este tipo de problemas, las personas que me conocen saben que soy reservada con mis cosas y no me gusta tener problemas con nadie, pido disculpas a mi familia y amigos cercanos que les falle indirectamente el día que íbamos a ir a un concierto y disculpas también por mis malas palabras en los chat, y dejó constatado para que a nadie más le pase, yo confié en él porque lo conozco de años y no pensé que me pasaría esto a mí”, escribió la denunciante en su muro de Facebook.

El mismo delito de presunta estafa fue denunciado por Sanny Kiverly, quien posteó que pago mediante el aplicativo Yape la suma de 360 soles a Franco Amir Huapaya Montalvo. Esto tras ser contactada por Francisca Bejar Caso, que debía entregarle dos entradas platinium para el recital del Grupo 5 el sábado 10 de junio, sin embargo, no recibió ninguna pulsera ni pase y tampoco el dinero le ha sido devuelto.

“El día 10/06/23 a las 9:00 am contacté a Francis Caso tenía que entregarme dos entradas Platinium para el concierto del Grupo 5, a lo cual me indica que realice un Yape al siguiente número 962167631 a nombre de Franco Amir Huapaya Montalvo, después me indicó que me entregaría el QR de las entradas , luego me sale con el cuento que tiene solo tiene pulseras y que me las entregaría en Fundo, lo cual no me pareció y acordamos la entrega a las 5:00 en la plaza de armas, me dijo ya estoy llegando con fotos falsas , indicando que demoraba por el tráfico, le realizó innumerables llamadas y le envié mensajes a lo cual no respondió , me escribió que no me preocupara que me iba a entregar las pulseras, acto que nunca sucedió, luego me indica que a las 10 de la noche me realizará el depósito del dinero, hasta el momento dicha persona no me ha pagado nada , ni responde los mensajes”, contó Sanny Kiverly en su publicación virtual.

