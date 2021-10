El ciudadano Leirson Yaird Vega Tataje de 36 años de edad, ha denunciado una estafa por un monto de hasta 10 mil soles. Indicó que todo comenzó cuando una persona quien se hacía pasar por un familiar muy cercano, lo contacto desde Milán, Italia, vía Facebook, el pasado 28 de setiembre pidiéndole su número de WhatsApp por motivos urgentes.

Lo contactaron desde el extranjero

“Copiaron todos sus datos personales y a través de ese perfil de mi familiar lograron contactarme, me dijeron que ella estaba mandando del extranjero una encomienda, me pide el número de WhatsApp, y por la duda llamé al número que tenía y sonaba apagado, entonces le escribí al Facebook que me contactó y me dijo que perdió el celular y le envié mi número”, declaró.

Precisó que a través de un numero de WhatsApp con el logotipo de la empresa Latam lo llamaron, indicándole que por el cambio de dirección debía pagar una penalidad de 9 mil 875 soles.

“Me mandaron una serie de relaciones porque la maleta estaba valorizada en más de 22 mil dólares e inclusive me dijeron que tenía 3 laptops, celulares de alta gama, perfumería y demás productos de alto precio”, dijo.

Por ello, el hombre contacto al supuesto familiar, quien le dijo que le realizó la transferencia de 3 mil dólares a su cuenta bancaria, sin embargo, debería esperar 3 días para que la transferencia sea exitosa por tratarse de un procedimiento internacional. Leirson Vega por el temor de que la maleta sea enviada a Aduanas se realizó el préstamo y depositó el efectivo en cerca de 10 mil soles, a la cuenta bancaria de una persona natural identificada como Joy Tapillama Ramírez de 21 años de edad.

El indignado hombre señaló que la entidad bancaria le ha comunicado que el dinero ya ha sido retirado de la cuenta, además la investigación policial indica que el sujeto de 21 años a quien se le realizó el depósito es natural de Loreto y radica en Huarochirí (Lima). El caso es investigado por el Ministerio Público.