Clausuran farmacia que realizaba análisis clínicos en pasadizo

Farmacias y boticas ubicadas frente al Hospital Santa María del Socorro fueron clausuradas de manera temporal por la subgerencia de Desarrollo Económico y el área de Fiscalización de la Municipalidad provincial de Ica durante un operativo inopinado.

Este cierre temporal se dio porque los locales no cumplían con tener la licencias de funcionamiento, certificados de Defensa Civil necesarias. Además, se halló que los propietarios y encargados no detallaron a qué actividad comerciales se dedicaban.

INTERVENIDOS. Durante la inspección se intervino la Botica A&S y se le clausuró de manera temporal debido a que el establecimiento no contaba con licencias de funcionamientos ni con los documentos que acreditan a qué actividad comercial se dedica, además no contaba con el Certificado de Seguridad de Defensa Civil ni la autorización para colocar paneles publicitados en el exterior del local.

Otro local intervenido fue la farmacia Virgen de Guadalupe. Este local, además, también venía funcionando como Laboratorio Clínico y centro de capacitación.

Las autoridades corroboraron que dicho local no cumplía con las normativas establecidas por la Municipalidad provincial de Ica y, además, hallaron que su propietario no sustentó la documentación sobre la licencia de funcionamiento y de la actividad comercial a la que se dedica.

También se verificó que la práctica de análisis clínico se realizaba en el pasadizo del local, contraviniendo las normativas interpuestas por Defensa Civil. El local fue clausurado de manera temporal.

Durante la inspección a otras boticas y farmacias se exhortó a los responsables a mantener visibles las licencias de funcionamientos que otorga la municipalidad provincial, así también se les exigió actualizar los Certificados de Defensa Civil.

DIRESA. En el operativo, los representantes de la Dirección de Regional de Salud también se hicieron presentes y verificaron que los medicamentos no estén vencidos y cuenten con los registros sanitarios. La jornada contó con la participación de la Fiscalía de Prevención de Delito, la policía y la Dirección Regional de Salud.