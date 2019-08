Clausuran locales por carecer de licencia de funcionamiento

Síguenos en Facebook

Durante un operativo realizado a diferentes establecimientos comerciales de la ciudad de Ica se clausuró varios locales comerciales por no contar con licencias de funcionamientos y certificados de Defensa Civil.

En la inspección, realizada por el personal de la gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la comuna provincial se verificó que el local Montalvo no contaba con la licencia de funcionamiento ni el certificado de seguridad otorgado por Defensa Civil. Según la gerencia, el mencionado establecimiento tampoco contaba con las autorizaciones necesarias para realizar la actividad comercial a la que se dedicaban. Tras comprobar que no tenían la documentación en orden, se ordenó su clausura temporal y los propietarios recibieron una sanción económica. Además, se les dio un plazo para subsanar las irregularidades y si no lo cumplen, la clausura será definitiva.

Trascendió que el local habría sido inaugurado recientemente.

Asimismo, el operativo se extendió hasta la avenida Cutervo y Gladiolos, en el cercado de Ica, verificando que muchos establecimiento no cuentan con las licencia de funcionamiento.

Los inspectores, al verificar el local Amparito descubrieron que este no contaba con las autorizaciones necesarias para la instalación de publicidad en los exteriores del local comercial.

Los propietarios quedaron notificados y en un plazo determinado tendrán que levantar sus observaciones para evitar una multa y la clausura temporal del local.

CAPACITACIÓN. De otro lado, el gerente de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica, Luis Verdí, informó que durante la inspección se capacitó al personal y propietarios de otros locales para que puedan acceder a tener un buen servicio con su documentación en reglas y los permisos que otorga la municipalidad provincial.

El funcionario aseguró que los operativos se van a seguir desarrollando pues en anteriores oportunidades se han clausurados locales nocturnos, boticas y establecimientos comerciales que no cuentan con las licencias de funcionamientos.