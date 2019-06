Contraloría detecta falencias en Hospital Socorro

Síguenos en Facebook

Luego de un Servicio de Control Simultáneo realizado los últimos días de mayo, la Contraloría General de la República detectó varias situaciones adversas en el Hosp. Santa María del Socorro.

El organismo de control detectó que existe insuficiente manejo de instrumentos de evaluación de actividades respecto a la gestión de los servicios de emergencia, ayuda al diagnóstico y tratamiento, patología clínica y diagnóstico por imágenes. Según la Contraloría, esto genera riesgo en la gestión hospitalaria.

En la visita, realizada entre el 20 y 24 de mayo, se verificó que la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Emergencia no cuenta con anestisiólogo, traumatólogo y camilleros, lo que constituye “un incumplimiento de regulación sobre recursos humanos e indicadores en el servicio de emergencia que pone en riesgo la calidad y oportunidad en la atención a los pacientes”.

También se detectó que no cuentan con guías de práctica clínica probadas para enfermedades prevalentes ni con documentos de gestión como Manual de Procedimientos del servicio de emergencia y registro de complicaciones.

CARENCIAS. Además, se encontró que Emergencia no cuenta con el área para la Policía Nacional. Asimismo, se verificó en el área asistencial no está disponible el depósito de equipos e instrumental de atención. El personal asistencial no tiene disponible el vestidor para personal femenino y masculino ni sala de descanso de personal; y no cuentan con depósito de ropa sucia.

El servicio de emergencia no cuenta con ventilación natural ni el sistema de aire acondicionado disponible. Tampoco tienen el sistema de llamado paciente - enfermera ni extintores portátiles o red contraincendios.

Las unidades de vigilancia intensiva shock - trauma y sala de observación no disponen de sistemas de aspiración empotrados y con dos salidas por cama ni con el sistema de aire comprimido y sus dos salidas por sala.