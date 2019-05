Dan último adiós a policías chinchanos fallecidos en accidente de tránsito

Síguenos en Facebook

La vida de dos miembros de la Policía Nacional del Perú que iban hacia la ciudad de Chincha se extinguió a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido, en la carretera Panamericana Sur, en el distrito limeño de Asia. Ayer, los vecinos del distrito de Pueblo Nuevo llegaron hasta la Av. Benavides para despedir a las víctimas de este hecho, Luis Roncero Arteaga y Jerssinio Vilca Arteaga, quien deja en la orfandad a una menor de edad.

ACCIDENTE. El martes último a la altura del kilómetro 107 de la red vial, el automóvil de placa BCU545, por causas que se investigan, se despistó y sufrió una volcadura. Cuando la ayuda llegó al lugar, encontró sin vida a Vilca Arteaga, quien era el conductor de la unidad. Viajaban con él Roncero Arteaga y Celina Romero, también fallecidos. El único sobreviviente fue Rodrigo Tito Antay, que fue evacuado al hospital de Cañete.

El miércoles se dio la despedida de los restos de Celina Romero y ayer partió el cortejo del suboficial Luis Roncero. Este policía laboraba en la comisaría de Calango y tras haber compartido con su familia se prestaba en regresar a su trabajo cuando sucedió el fatal desenlace.

También se dio el último adiós al suboficial Jerssinio Vilca. Él había llegado a su natal Chincha para reunirse con sus seres queridos. Debía de volver a su centro de labor (Dirección de Tránsito) por lo que se despidió de sus padres y su pequeña hija para iniciar luego la marcha en su automóvil hacia la ciudad de Lima. Desafortunadamente otro fue su destino.

Según narraron sus familiares, él desde niño soñaba con convertirse en agente de la policía y recibió el apoyo de su familia para poder alcanzar su meta y siempre que el trabajo se lo permitía regresaba a su vivienda para cuidar de los suyos.

“Siempre me decía papá gracias por todo lo que tú me has dado viejo. Te amo, te quiero, siempre te voy a amar”, son las palabras que repetía Jerssinio a su padre en cada reunión de sostenían.