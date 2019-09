Decano de Educación lamenta exclusión de comicios

Síguenos en Facebook

Pelayo Huamaní Atocsa, decano de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, dio a conocer que el Comité Electoral Universitario no ha permitido que un sector de docentes y estudiantes participen de las próximas elecciones universitarias que se realizarán este viernes.

“Yo me reservo el derecho a opinar sobre por qué no quieren que participemos, pero debe a ver algunas razones oscuras para que nosotros no podamos participar”, consideró el decano.

Asimismo, señaló que como facultad se corre un riesgo de no tener representativa de docentes y estudiantes durante las elecciones pues el Comité Electoral les ha negado la participación

“No se puede retroceder y aquí debe primar la razón, la idea y la justicia”, acotó la autoridad estudiantil.

De otro lado, Pelayo Huamaní señaló que la prioridad de la facultad es el licenciamiento de la universidad y pese a que no participarán del proceso electoral, buscarán el beneficio de la casa de estudios. Las elecciones estarán programadas para el viernes 27 de septiembre.