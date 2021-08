El decano del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) en Ica, Luis Carrera Anchante, ha indicado que decenas de enfermeros agremiados se ven perjudicados, pudiendo no participar en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), ya que existe un conflicto de interés nacional, donde se indica que los profesionales de enfermería deben cambiarse de colegiatura a la ciudad de Lima.

Profesionales de la salud afectados

Precisó que la Diresa Ica no dispone en brindar el código para que los profesionales puedan acceder a capacitaciones del Minsa, al Serums y otros, perjudicando su desarrollo profesional.

“Nuestros agremiados tienen dificultades para acceder a capacitación, la coordinadora regional de Salud en Ica, Rosa Pereyra, dice que no pueden acceder a ningún curso del Minsa ni siquiera generar contrato, porque no existe la orden de Lima, pero la doctora Claudia Ugarte, directora de la Digesa Lima, dice que ya se brindó las pautas para los trámites, entonces se contradicen, inclusive ya se realizó el depósito, gastos de instalación y otros, pero no se les reconoce como colegiados es algo inaudito y les piden que se cambien al Colegio de Enfermeros de Lima”, declaró.

Sostuvo que al principio eran más de 80 los profesionales afectados, sin embargo, al verse presionados algunos optaron por cambiar su colegiatura a Lima. En tanto, más de 20 agremiados aún continúan ratificando su colegiatura en Ica, por ser una acción de justicia y de autonomía.