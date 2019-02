Descartan presencia de virus de influenza AH1N1 en penal

Síguenos en Facebook

En base a los resultados emitidos por el Instituto Nacional de Salud (INS), el Hospital San José de Chincha (HSJ) descartó que existan internos con influenza AH1N1 en el centro penitenciario de Chincha. El director del nosocomio, Carlos Navea Méndez, precisó que no se tiene ninguna evidencia del virus en el penal y que en las muestras enviadas para su evaluación no se halló a pacientes con esta afección.

Navea indicó que un equipo médico del HSJ, conformado por especialistas en las áreas de infectología, laboratorio y epidemiología, acudieron al centro carcelario para recoger las muestras a las personas que se tenían como sospechosas de padecer esta enfermedad. Tras los exámenes, que fueron realizados en la ciudad de Lima, se concluyó que no hay casos de AH1N1 ni en los internos ni en los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario.

Lo que se encontró con los exámenes fueron cinco casos de AH3N2. Los internos que presentaron esta enfermedad pertenecen dos a Chincha Alta, uno de Pueblo Nuevo y los otros restantes son natural de Cajamarca.

Ayer, estas personas fueron evaluadas nuevamente y según la conclusión “ya no presentan ninguna sintomatología. Están completamente estables, no hay signos, ni síntomas de la influenza en estos momentos”.

No obstante, se sugirió al penal que, como medida preventiva, se restrinja por algunos días la visita a las gestantes, niños y adultos mayores al centro. Este control se mantendrá posiblemente hasta este sábado. En ese sentido, Navea dijo que se realiza, en coordinación con la dirección del Penal, una revisión constante de la salud de los internos y que de no presentarse ninguna complicación se podría normalizar el régimen de visita.

A su vez el director del penal, Willy Ruiz Peña, señaló que no hay ninguna afección que ponga en riesgo la salud de la población penitenciaria. En relación a los cinco casos encontrados con el tipo de influenza AH3N2 precisó que ellos “ya no tienen fiebre, ni otros síntomas”. Señaló que se realiza constantemente un monitoreo a todos los pabellones para prevenir alguna enfermedad que pueda afectar no solo a los internos sino también a las visitas.