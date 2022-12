La Contraloría General detectó una serie de irregularidades en la contratación y pago de consultorías para la obra de mejoramiento de losas deportivas en el distrito de Pachacútec, ya que se facturaron pagos a personas sin experiencia, ocasionando un perjuicio económico por encima de los 38 mil soles.

Alcalde con responsabilidad penal

El órgano de control informó que para mejorar las losas deportivas de los centros poblados San Antonio y La Selva, del mencionado distrito, previamente se realizaron consultorías, y se pudo comprobar que los servicios no cumplieron con las condiciones técnicas, generando un perjuicio económico de 38 mil 387 soles a la entidad.

En una ardua fiscalización se llegó a detectar que la Municipalidad Distrital de Pachacútec pagó la fuerte suma de dinero por cuatro servicios de consultoría, para la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos, pero el contratista no acreditó experiencia y además las fichas y expedientes presentaban muchas deficiencias en el sustento técnico.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 28067-2022-CG/GRIC-SCE, en el año 2019 se contrató y pagó al señor César Vidal Palomino Arteaga para la elaboración de las fichas técnicas, pero el ciudadano no acreditó su experiencia en la formulación de tres proyectos de inversión como lo exigían los términos. Sin embargo, esto no fue impedimento ya que se declaró viable el proceso y se dio conformidad para el pago de la totalidad de los montos contratados, pese a que también los productos no fueron entregados en los plazos pactados y que los mismos presentaban deficiencias evidentes.

Entre las irregularidades se detectó información inconsistente con el servicio a brindar que corresponde a un proyecto deportivo, pero se había descrito que era un servicio de salud, también no existían datos en el plan de implementación, y las conclusiones y recomendaciones no presentaban información. Además, en el balance oferta demanda, capacidad de producción se hace referencia a un servicio de turismo, pero no es concordante con el servicio a intervenir.

Las deficiencias continuaron, ya que, en el resumen ejecutivo, dice ubicación de la losa deportiva San Antonio, cunado correspondía a La Selva, también se indica que el proyecto es de mejoramiento es en la plaza de Armas, cuando corresponde al de una losa deportiva y en la memoria descriptiva hace referencia al distrito de Huaytará cuando el proyecto corresponde al distrito de Pachacútec. La lista de observaciones es aún más extensa.

La Contraloría encontró responsabilidad administrativa en el alcalde de Pachacútec, Félix Walter Donayre Cahua, y responsabilidad penal en dos exfuncionarios; Brian Rodolfo Benavides Soto, cuando era subgerente de desarrollo urbano y Anyela Victoria Cahua Pasache, quien se desempeñaba como jefe de la unidad de abastecimiento.

