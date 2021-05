Más de 270 mil afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) de la región Ica se verían afectados ante la propuesta del candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre), de eliminar las AFP para implementar el Banco de los Trabajadores.

Las cifras oficiales del Banco Central de Reserva del Perú, indican que en 2019, en Ica se registraron 276,900 trabajadores afiliados al (SPP), lo que reflejaría que las personas aún apuestan por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Propuesta perjudicial

Ante ello el decano del Colegio Regional de Licenciados en Administración en Ica, Carlos Martínez, señaló que la medida planteada por Pedro Castillo, perjudicaría a los aportantes de las AFP, ya que dicha propuesta no tiene sustento técnico, y existe un desconocimiento sobre el tema.

“Se debe hacer un diagnóstico y regularización, más no la eliminación, sería una congelación de los fondos, dicha propuesta tendrá resultados negativos para las personas que ahorraron su dinero, ya que siempre debe haber un saldo o una base para que las personas tengan una jubilación digna, no puede ser que se devuelva todo y al final no haya un sustento para que cuando termine la etapa laboral pueda subvencionar su vida”, declaró.

Sostuvo que se intenta tumbar un sistema que “más o menos funciona bien”. Además que la Constitución contempla que los fondos de las AFP son privados y, por lo tanto, no se puede disponer de estos fondos.