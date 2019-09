Director de Energía y Minas niega haber realizado consultorías a la DREM

Síguenos en Facebook

El director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), Roberto Tello Medina, negó que en la actualidad tenga trabajos de consultoría en la citada dirección y dio a conocer que antes de asumir el cargo presentó una abstención ante la dirección que ahora preside.

“He sido consultor y, por temas que desconozco, en su debida oportunidad no se evaluaron los documentos presentados a la DREM. No son de minería sino de hidrocarburos (...) el plazo máximo es de tres meses y ha pasado un año, y no se han dado respuestas al expediente”, dijo.

Tello Medina dejó en claro que los documentos si existen, pero datan del año 2018 y que, una vez asumido el cargo, fueron derivados a otra dirección.

“No puedo ser juez y parte. Desde asumido el cargo, me he abstenido de revisarlos y firmarlos y se han derivado a la gerencia de Desarrollo Económico para que sean trasladado a otra dirección regional”, aseguró.

Asimismo, la autoridad sostuvo que cuando firmó la consultoría fue como profesional en el año 2018.

FORMALIZACIÓN. De otro lado, sostuvo que la próxima semana se estará llevando a cabo un evento de formalización, fiscalización y verificación a las actividades mineras formalmente constituida.

“Se va verificar su instrumentos de gestión, que son sus obligaciones ambientales y de seguridad”, comento.

El director regional sostuvo que un gran porcentaje de mineros informales en la región de Ica han iniciado su proceso de formalización, ha presentado su documentación, se ha inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y, al llegar su documentación, la ley le va permitir trabajar.

“Muchos de los mineros informales han presentado toda su documentación y solo se está esperando que lleguen. Una vez estando en la dirección de Energía y Minas se verificará si todo está correcto para que puedan comenzar a trabajar de manera formal”, puntualizó la autoridad.