El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica declaró inadmisibles todas las listas presentadas por las organizaciones políticas para el Gobierno Regional de Ica, ya que se encontraron observaciones de la mayoría de candidatos que no han consignado sus ingresos obtenidos en el año 2021, otros trabajan actualmente para el Estado y no han presentado su licencia sin goce de haber y también no acreditan dos años de domicilio en la circunscripción donde postulan. La información es actualizada al 2 de julio del 2022 en la plataforma virtual del JEE.

Cantidad de observaciones

El órgano electoral publicó la Resolución N° 00198-2022-JEE-Ica, emitida hacia el partido político Renovación Popular, encabezado por el candidato Francisco Javier Massa Pardo. En el documento se indica que el partido no tiene la paridad horizontal de género y dos postulantes al Consejo Regional de Ica no han consignado sus ingresos del año pasado. Por ello han declarado inadmisible la solicitud de inscripción de todos los candidatos.

Otra lista no admitida es la del “Partido Democrático Somos Perú”, que tiene como candidato al GORE Ica a Alberto Eugenio Oliva Corrales. Se le emitió la resolución N° 00162-2022-JEE-ICA, ya que se logró evidenciar que un total de seis de sus postulantes trabajan actualmente para el Estado y no han presentado su licencia sin goce de haber.

En el caso de Alianza Para el Progreso, que lleva como principal candidato a Juan Enrique Mendoza Uribe. Según la Resolución N° 00156-2022-JEE-ICA, varios de los integrantes tienen la observación de no acreditar la residencia de 2 años en la zona donde postulan y falta adjuntar en el expediente los ingresos obtenidos el 2021.

El mismo panorama se evidencia en el movimiento regional “Obras por la Modernidad” con Javier Hermógenes Cornejo Ventura a la cabeza. A esta organización también se les ha declarado inadmisible la solicitud de inscripción de todos los candidatos al GORE Ica. En la Resolución N° 0059-2022-JEE-Ica se indica que ocho de sus postulantes que aspiran a ser consejeros regionales y accesitarios, pese a trabajar en instituciones públicas, no han presentado la licencia. Además, otros no han acreditado el domicilio continuo.

En la misma situación de “inadmisible”, se encuentra la lista del movimiento regional “Uno por Ica”, encabezada por Jorge Carlos Hurtado Herrera, el mismo que no ha realizado la presentación del comprobante de pago de la tasa electoral, también sus integrantes están vinculados a la función pública y no presentaron su licencia y no acreditan el domicilio continuo. Por ello, en la Resolución N° 00037-2022-JEE-Ica se declara inadmisible a nueve de sus candidatos.

En tanto, en el partido Fuerza Popular, que tiene como candidato al sillón regional a José Antonio Yamashiro Oré, se le declaró inadmisible un total de seis candidaturas. Esto bajo la Resolución N° 00190-2022-JEE-Ica, donde se indica que las personas candidatas tampoco han acreditado los dos años de domicilio continuo y tienen incongruencias en las declaraciones juradas de su hoja de vida.