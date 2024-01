El director regional de Salud de Ica, Víctor Montalvo, informó que en la región se evidencia un incremento en los casos COVID-19, sin embargo, no se trata de un nuevo brote, además que se espera la llegada de las vacunas monovalentes para que también puedan ser inoculadas a la población iqueña.

Descartan brote

La Diresa Ica informó que en las últimas cuatro semanas de diciembre se reportaron 77 nuevos pacientes infectados con el virus de Wuhán. y a la fecha hay una elevación. “Los casos han aumentado, el último reporte cerrando la semana epidemiológica de este año, hace unos días se hablaba de 90 a 99 casos que están por encima de la cifra del mes pasado. Estamos trabajando de manera articulada con Minsa, porque tenemos un equipo de epidemiología, que también recopila toda la información en la región Ica”, declaró Montalvo.

Sostuvo que el alza de casos no es “alarmante”, y se debe a las concentraciones de personas por fiestas de Navidad y Año Nuevo, y descartó un brote de la enfermedad. Añadió que la Diresa Ica se encuentra a la espera que el Minsa destine stocks de la vacuna monovalente para que puedan ser inoculadas a la población iqueña.

“Estamos esperando que las vacunas de tipo monovalente lleguen y comenzar a inmunizar, sin embargo, en la región aún tenemos la vacuna bivalente, que tiene una vida útil extendida y todos los mismos efectos que la monovalente para protegernos del virus. En Ica también se ha utilizado estas vacunas con vida útil extendida y la población debe tener la seguridad que las personas que no han superado la enfermedad, no tiene relación con el tema de la vacuna, mientras no tengamos el stock de monovalente se continuará aplicando la bivalente”, dijo.

Cabe señalar que el Minsa informó que el incremento de casos COVID-19 no llega a compararse con las cifras de la primera y segunda ola, cuando la mortalidad era de 9 % por cada 100 infecciones.

