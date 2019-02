Extranjero buscado por asesinar a tres policías fue capturado en Chincha (VIDEO)

Síguenos en Facebook

“Armado, peligroso, propenso a la evasión y violento”, esas eran las características dadas por la INTERPOL sobre el ciudadano venezolano Nelson Enrique Ramírez Araguayan (30), quien era buscando a nivel internacional por haber asesinato a tres funcionarios policiales en el estado de Anzoátegui (Venezuela). El extranjero se escondía en un predio ubicado en la quinta cuadra de la calle Lima, en el cercado de Chincha Alta.

Según las primeras informaciones policiales, Nelson Ramírez habría utilizado una identidad falsa para burlar los controles fronterizos y así dejar su país para arribar a territorio nacional.

Escogió como refugio la casa de su hermana mayor, quien lo cobijó en el inmueble N° 515 de la calle Lima, a pocos metros de la Plaza Mayor de Chincha.

La policía -mediante acciones de inteligencia- descubrió su arribo a la ciudad e inicio con las diligencias para proceder con su detención.

Agentes de las unidades de inteligencia de la Región Policial Ica y de la Comisaría Rural Sectorial de Chincha, en coordinación con la INTERPOL Lima, lo ubicaron y venían esperando desde hace dos semanas que este sujeto baje la guardia.

Finalmente, la espera policial dio resultados cuando el venezolano decidió abandonar su refugio.

CAPTURA

El martes último, a las 9 y 15 de la noche, el extranjero fue divisado por la policía en el frontis del inmueble y, antes de que pueda escapar, fue cercado y reducido por las autoridades policiales.

Al momento de su intervención, el extranjero negó ser Ramírez Araguayan y presentó dos documentos que estaban a nombres de Alfonzo José Caballero Rivas.

Esa era la identidad con la que pretendía evadir a la justicia y sería la misma que utilizó para cruzar la frontera peruana desde Ecuador, pero esta vez la suerte no lo acompaño y, al estar frente a la policía local, tuvo que ir contando toda la verdad: reconoció que la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, así como su registro de Migración Colombia eran falsos.

El venezolano fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la comisaría de Chincha.

En sus primeras declaraciones tuvo que aceptar el crimen que se le imputa.

CONFESIÓN

“Ellos (los policías), me iban a matar, yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando ellos me golpean y uno de ellos recibe una llamada, él me queda viendo y dice: ‘sí, aquí te lo llevo, espéranos por allá para entregártelo’. Asustado saqué mi arma y le disparé a los tres funcionarios”, narró el extranjero en una confesión que fue grabada en video.

Los hechos que narra el detenido ocurrieron el 14 de octubre del 2017, cuando este y su compañero, identificado como Dennys José Rondón Guevara, eran trasladados en una unidad policial a la Subdelegación Barcelona - Estado Anzoátegui del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tras ser capturados por haber cometido delito flagrante.

Nelson Ramírez portaba un arma entre sus prendas de vestir y disparó, causando la muerte a los detectives José Antonio Marín Jiménez, Saúl Eduardo López Rodríguez y Génesis Oriana Guillén Brito. El extranjero será enviado a su país para que pueda seguir con el proceso judicial en su contra.

OTRO CRIMEN

Al venezolano también se le sindica de haber asesinado y descuartizado a una mujer en Ecuador. Cuando se le preguntó sobre ese crimen, el detenido negó haber tenido participación y solo acepta los cargos de su país natal, donde es requerido por homicidio calificado.

POLICÍAS ASESINADOS

Medios venezonalos informaron que la policía Génesis Guillén, una de los tres efectivos atacados por el intervenido, fue llevada con vida al hospital, pero que finalmente falleció debido a lesiones en sus órganos internos, convirtiéndose en la tercera víctima de Ramírez Araguayan.