Familiares acusan que interno fue víctima de ataque sexual en Chincha

Un equipo de la fiscalía ingresó ayer al Establecimiento Penitenciario de Chincha para verificar el estado de salud de un interno del pabellón 3A, quien habría sido víctima de ataque sexual. Los familiares del recluso indican que recibieron la llamada de uno de los compañeros de celda de este, que los alertó sobre la ocurrencia de maltrato físico y ultraje con objeto de madera.

Ellos viajaron desde Lima para saber que ocurrió y acudieron al Ministerio Público. Al cierre del informe personal de la sede fiscal de Chincha ingresaba al reclusorio para realizar las diligencias sobre este caso.

La esposa del interno refirió que el personal del Instituto Nacional Penitenciario asignado a este penal le negó el ingresó tanto a ella como a su abogado. “hasta ahora no he podido hablar con él, no sé cómo se encuentra y no me dejan ingresar”, sentenció.

