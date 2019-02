Familiares de sindicado de asesinar a Nickol rechazan los cargos

Síguenos en Facebook

En custodia policial se encuentra desde el martes último Víctor Andrés Guerrero Luhing (40), sindicado de haber participado en el asesinato de la joven Nickol Dayanne Arrasco Barrionuevo (22).

Ayer, la familia del detenido acudió a la sede policial para exigir que las investigaciones se realicen de acuerdo a ley y supervisados por un fiscal.

“No hay pruebas, no hay huellas, no hay evidencias, no hay nada contra mi hijo”, señaló Víctor Guerrero, padre del detenido.

“Cuando se da el crimen de Nickol, la policía realiza un operativo por los sectores donde fuman droga y detienen a mi hijo junto a otras 20 personas. Pero, solo a él lo reservan y tratan de echarle la culpa porque la conocía. A mi hijo le han pegado en la comisaría, lo han metido en un cilindro con agua para que pueda decir cosas. Yo no sé si la investigación pueda salir así”, denunció el padre, que es policía en retiro.

También afirmó que los efectivos que detuvieron a su vástago “sembraron” los más de 80 ketes de droga que supuestamente tenía en su poder al momento de ser intervenido.

PRUEBAS. Víctor Guerrero señaló que existen testigos que pueden indicar dónde estuvo su hijo el día y la hora en que fue asesinada brutalmente Nickoll Arrasco.

Guerrero, policía en situación de retiro, pidió que se realice una buena investigación para encontrar al culpable del crimen.

“El cuerpo de la occisa habla, el cilindro, el palo, el preservativo que han encontrado en el piso hablan, porque no hacen esa pruebas”,cuestionó.