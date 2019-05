Feria del Libro no alcanzó las metas propuestas

Síguenos en Facebook

El pasado 5 de mayo terminó la segunda Feria del libro Abraham Valdelomar y la periodista y escritora Leydy Loayza Mendoza, quien participó como organizadora, comentó que hubo poca participación de la ciudadanía iqueña en la compra de libros y consideró que les habría ido mejor si la exposición de libros era en la Plaza de Armas.

“Nos ha ido muy bien. Toda la acogida de la gente que quiere leer, escribir, aprender en todas las actividades del programa cultural que hemos organizado. Nosotros fundamos la Asociación Cultural Conde de Lemos el año pasado con la idea de institucionalizar una feria en abril, en el mes de las letras, del cumpleaños de Abraham Valdelomar, en Ica y culturalmente estamos ante los ojos del Perú”, explicó.

“En Ica no había ferias nacionales, solo locales, y en esta feria hemos se ha traído a escritores de todo el país, incluso los premios nacionales de literatura. Hemos tenido auditores llenos de gente, pero eso no se ha traducido en resultados de la venta de libros. Es decir, la gente no se ha acercado tanto al libro como hubiéramos querido”, añadió.

Comentó que el año pasado, cuando se realizó en la plaza de Armas, les fue mejor.

“A la plaza Bolognesi han ido quienes quieren leer, que es un porcentaje menor de la población”, expresó.

En relación a las demás actividades de la feria, como presentación de libros, concursos y declamaciones indicó que en cada una hubo más de 100 participantes que escuchan e interactúan, pero que en llevarse un libro han tenido poca acogida.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para traer a escritores de renombre, hemos asumido los costos y no se ha retribuido en ventas. Entonces es una experiencia dulce y amarga a la vez”, comentó.

Explicó que, “es una experiencia dulce porque su objetivo es acercar a la gente a la lectura. Tenemos la ciudad sucia porque no hay cultura de la población. Y amarga porque hubiéramos querido que sea en la plaza de Armas y más gente se empiece a educar”.