El subgerente de Obras Públicas en la Municipalidad Provincial de Ica, está en problemas. Ha sido denunciado por presuntamente haber captado a una menor de edad por redes sociales y proponerle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

Captación de adolescente

César Vicente Alejandro Mantari Intimayta (41), habría contactado a una menor de 13 años de edad por la red social Facebook. Él, mediante un perfil falso, le habría propuesta a la menor pagarle la suma de 200 soles para tener intimidad, citándola en horas de la tarde de ayer al parque Fray Ramón Rojas (Parque del Amor), tras el contacto la adolescente llegó a una vía aledaña en la calle Huánuco y se encontró con el hombre, sin embargo este fue increpado por el progenitor de la víctima y posteriormente detenido por la Policía Nacional, por la comisión del presunto delito contra la libertad sexual.

“Me encuentro en la comisaría de J.J. Elías, porque hay una red de prostitución y proxenetismo en la ciudad de Ica, tengo mi hija de 13 años que ha sido captada por tres varones por redes sociales y una mujer citándola y proponiéndole realizar actos sexuales a cambio de dinero, mi hija tiene alta confianza conmigo y me llama a las 10 de la mañana y me dice papá hay una persona que me está invitando, me quiere pagar 200 soles para tener intimidad, es donde yo salgo de mi trabajo, voy donde estaba, cojo el celular de ella y le escribo a esta persona haciéndome pasar por ella. Cita a las 5 de la tarde y es donde acudí con mi hija a ese lugar y estaba muy cerca, veo como la estaba subiendo a una camioneta, le increpo y se me viene a los golpes. Pedí ayuda a la población y digo que esa persona quiere raptar a mi hija y los motataxistas y otras personas me ayudan a reducirlo, luego viene la policía y lo detiene. Está identificado como César Vicente Alejandro Mantari Intimayta y es de La Tinguiña”, declaró, Jesús Vera, padre de la menor.

Intento de rapto

Explicó que el detenido, trató de llevarse a la adolescente en una camioneta marca Toyota, color blanco de placa Y1W-918, en donde además se encontraban otro tres varones y una mujer, quienes al evidenciar la agresión física descendieron de la unidad y huyeron con rumbo desconocido. El padre de familia denuncia una presunta red de trata de personas ya que pudo comprobar como su hija fue contactada hasta por tres perfiles distintos, proponiéndole de manera simultánea dinero. Además, indicó que el sujeto pretendería cometer el presunto delito de corrupción de funcionarios para quedar en libertad.

“Se hacía pasar con un Facebook falso con fotos falsas y estaba con tres varones y una mujer, quienes se bajaron y se escaparon. Han intervenido el teléfono de mi hija y el del señor también, este sujeto no creo que sea la primera vez que haga estos actos despreciables. Es una red porque son tres personas que le han escrito a la misma hora ofreciéndole el dinero. Estoy presentando la denuncia y lo más indignante es que el señor me dice textualmente :”Porsiacaso tengo plata y voy a salir”, la misma policía le ha dicho que se calle la boca y que respeté”, dijo.

Tras la denuncia pública, la Municipalidad Provincial de Ica, emitió un comunicado oficial, donde se informó la separación inmediata de Mantari Intimayta en el cargo de subgerente de Obras Públicas, en tanto duren las investigaciones y diligencias, y se comprometieron a ser rigurosos en el proceso de selección, con mayor énfasis en el perfil psicológico. El presunto acosador que es ingeniero de profesión fue designado en el alto cargo con la Resolución de Alcaldía N°029-2023-AMPI. Era personal de confianza del alcalde provincial, Carlos Reyes.

