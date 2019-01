Grocio Prado llevan más de una semana sin agua potable

Síguenos en Facebook

Grocio Prado lleva más de una semana sin el servicio de agua potable, denunció el alcalde Orlando Torres.

Las familias de esta comuna deben de esperar el paso de las cisternas para poder abastecerse del líquido vital, así también se ven obligados a realizar la compra de tancadas mientras esperan que la EPS Semapach normalice el servicio.

“Grocio Prado es el más afectado por la falta del agua potable, ya que, somos el último distrito. Se ha coordinado con el gerente de Semapach para que por lo menos nos lleven agua en cisternas pues llevamos más de una semana sin el servicio”, precisó. T

orres dijo que al solicitar una explicación a la EPS esta respondió que el racionamiento se debe a la llegada de las lluvias en la parte alta de la provincia.

El alcalde consideró que se debe construir tanques elevados que permitan almacenar agua para que sea distribuida a los hogares.

“Para una mejor solución se deben de construir tanques elevados para poder tener mayor cantidad de agua para soltar al día siguiente. Con una tancada de agua solucionamos la escasez uno, dos o tres días y luego seguimos con el mismo problema”, precisó.

Torres dijo que si la EPS no ejecuta una solución inmediata se presentará en la oficina central de la empresa con todas las quejas de la población, que son recepcionadas a diario en la municipalidad.

“Les he dicho a los señores de Semapach que si no hay una solución voy a llegar con mucha población. Porque la población ya está cansada, están preocupados porque no hay agua, están pidiendo agua desde la madrugada”, dijo.

De otro lado, Orlando Torres refirió que se está realizando monitoreo en las zonas de los laterales de irrigación Pampa de Ñoco por ser antiguos senderos de caída de huaicos.

Recordó que en el 2017 se presentó un deslizamiento de lodo y roca que dejó cuantiosos daños a las familias de las zonas y a la agricultura. En esa ocasión, varios sembríos quedaron sepultados por el lodo que, por fortuna, no cobró vidas humanas.