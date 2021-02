Hospital Regional de Ica recibe cada día más pacientes con el COVID-19

En el Hospital Regional de Ica la llegada de pacientes con COVID-19 es alta. Tanto así, que las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran ocupadas en su capacidad total, y las de hospitalización se estarían llenando de manera rápida.

En pocas semanas la extensión del área de hospitalización del mencionado nosocomio estaría recibiendo a muchos pacientes COVID-19. Esta situación surge porque el gran porcentaje de contagiados por el letal coronavirus llega con un cuadro clínico moderado con evolución a grave. La mayoría de los enfermos son jóvenes y adultos mayores.

Ante ello, los familiares de pacientes internados en las diferentes áreas de hospitalización expresaron su malestar, ya que existen focos de aglomeración de personas en los exteriores del nosocomio, producto de la desinformación y constantes negligencias médicas que reportan los usuarios.

Testimonios de familiares

Allí, Noelia Rodríguez, quien tenía a su hermano hospitalizado por ser portador del SARS-CoV-2 pedía el traslado de su familiar hacia su hogar, ya que consideraba que la atención brindada era inhumana. “Me arrepiento de haber internado a mi hermano, él me manda mensajes y videos donde ni siquiera le dan agua, él está consciente y ayer me llamó un doctor indicándome que estaba inconsciente y no aguantaba más, él aún come, quiero retirarlo del área de hospitalización, no sé si le dan oxígeno o no, porque están que lo sedan, le ponen inyección para que se duerma, ahí prácticamente lo están matando, ya conseguí inclusive el balón de oxígeno para llevarlo a mi hogar”, manifestó.

Durante el recorrido se pudo comprobar que la alta demanda de contagiados provoca que familiares deban esperar afuera de las instalaciones, sin conservar el debido distanciamiento físico, lo que conlleva a que se formen aglomeraciones.

“Mi nombre es Yeny Yarasca, a mi padre lo internaron hace una semana, porque estaba saturando 75, al otro día me dicen que ya estaba estable, el jueves y viernes no me dieron ningún tipo de receta, yo quería saber si necesitaba algo porque él no tiene SIS, ahora me llaman y solo me dicen que mi padre acaba de fallecer, no es justo, han matado a mi padre. Algunos pacientes tienen celulares y llaman a sus familiares diciéndoles que no los cuidan y los dejan en abandono, es algo caótico lo que sucede en el hospital”, aseveró.

Junto a ellas también esperan decenas de personas por semanas con la esperanza de que sus familiares puedan salir victoriosos, derrotando por completo a la enfermedad.

En tanto, en el Hospital Regional de Ica, el Área de Hospitalización COVID-19 se encuentra en un 76 % de ocupación. Actualmente, el nosocomio dispone aún de 65 camas hospitalarias con oxígeno libres. No obstante, cada vez llegan más pacientes con cuadros clínicos moderados y graves que necesitan ventilación asistida.

En la región Ica, las estadísticas no son nada alentadoras, ya que, según el informe de la Dirección Regional de Salud Ica, la cantidad de fallecidos viene creciendo rápidamente, pues en las dos últimas semanas fallecieron 206 personas entre confirmados y sospechosos a causa del letal coronavirus.

Además, según el reporte, el departamento de Ica tiene 59.728 casos entre confirmados, sospechosos y probables de COVID-19 desde el inicio de la pandemia; de estos, la provincia de Ica lidera con 22.997, seguido de Chincha con 15.278 casos tras realizarse el muestreo mediante pruebas rápidas y moleculares.