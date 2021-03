La velocidad con la que avanza la pandemia del coronavirus, está haciendo colapsar al débil sistema sanitario del país y la región.

En el Hospital Regional de Ica, 20 pacientes contagiados por COVID-19 necesitan camas UCI y no acceden a ellas debido a que todas están ocupadas, según el último informe de la sala situacional emitido por el mencionado nosocomio.

Pacientes en estado crítico

Esta grave situación podría evidenciar que los pacientes puedan encontrarse en estado crítico, siendo necesario que se les intube. Sin embargo, tienen que esperar turno para acceder a un ventilador mecánico, y en esa larga espera, muchos podrían fallecer antes de encontrar turno.

En los exteriores del nosocomio se encontraba Rosa Pérez, la ciudadana manifestó que aparte de la falta de equipamiento, se requiere más personal sanitario con urgencia, cuestionando la falta de recurso humano que se necesita para enfrentar la pandemia.

“Mi mamá se encuentra al menos estable, mis hermanos y yo hemos tenido que buscar los recursos económicos para adquirir medicinas, ya que el hospital no se da abasto, he podido observar que hay familiares de pacientes que ante la falta de camas UCI quieren armar una, pero es difícil conseguir en Ica, aparte buscan un médico particular, pero les resulta carísimo, por ello solo se resigan a esperar”, explicó.

La situación es más preocupante, ya que según las estadísticas los pacientes que ingresan al nosocomio, son cada vez más jóvenes. En su mayoría son personas de entre 30 y 50 años.

Cabe señalar que según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), del total de camas UCI en la región (67) solo 10 se encuentran disponibles.

En tanto, el Hospital Regional de Ica revela que 481 personas han fallecidos por coronavirus en el nosocomio desde que se inició la pandemia.