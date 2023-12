Decenas de adultos mayores, madrugaron para obtener información sobre la devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), ello tras conocer que se publicó la reglamentación que permite que las personas mayores de 60 años, los deudos de los fonavistas, y las personas con alguna enfermedad grave o terminal, podrían cobrar desde mañana 21 de diciembre.

Situación actual

Ayer, un gran número de ancianos y ancianas, hacían fila en los exteriores de una sede de orientación del Fonavi, ubicada en la Urb. Las Mercedes 108, para pedir información sobre la publicación reciente del reglamento de la ley que permite la devolución del dinero del Fonavi. Todos tenían como consulta principal, cuando les tocará cobrar. La atención en el mencionado local son los lunes, miércoles y viernes desde las 10:30 a.m.

Es el caso de Alipio Torres de 68 años, quien indicó haber aportado hasta 18 años al Fonavi, sin embargo, le indicaron que solicitó los servicios del Banco de Materiales, por lo cual no le tocaba ser beneficiario. “Espero por años y me indicaron que había solicitado los servicios del banco y no tenía derecho a cobrar. El gobierno nos está maltratando mucho y lo peor es que paran paseándonos, y hasta ahora no hay nada cierto”, dijo.

También se encontraba Jesusa Camargo Muñoz de 70 años, quien era la segunda en la fila y dijo estar esperando desde las 5:15 de la mañana. Ella necesita el dinero para poder pagar una operación médica. “Nunca he cobrado, soy de Educación y he aportado hasta 15 años al Fonavi, ojalá Dios quiera nos beneficien, hay gente hasta con discapacidad que están en la fila. Necesito el dinero para una operación”, declaró.

El pedido de pronta devolución de aportes, también fue compartido por Alan Vicuña de 70 años y por Dario Ramírez de 77 años, quien aportaron al Fonavi por 12 y 17 años respectivamente. Ellos indicaron ser pensionistas, pero reciben menos de S/400 al mes, no pudiendo mejorar su calidad de vida, en ambos casos esperan más de una década la devolución de sus aportes.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi publicó mediante las normas legales del diario oficial El Peruano la Resolución Administrativa Nº 001-2023/CAH-LEY Nº 29625, la cual da el visto bueno al padrón oficial de beneficiarios que podrán recibir un adelanto de sus contribuciones a partir del jueves 21 de diciembre.

