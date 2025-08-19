Dos hombres fueron detenidos en la madrugada del lunes 18 de agosto tras un frustrado intento de robo en el grifo Primax ubicado en la avenida Jorge Chávez, en el distrito de San Juan Bautista.

La intervención permitió la presunta desarticulación de una banda criminal conocida como “Los Malditos del Primax”, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Delito en la zona

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., cuando una llamada de emergencia alertó a la Comisaría PNP de San Juan Bautista sobre un robo en curso en el establecimiento. Al llegar al lugar, el personal policial, en coordinación con agentes de Serenazgo del distrito, encontró al trabajador del grifo, Luis Reynaldo Herrera Uceda (49), quien denunció que dos sujetos lo habían agredido físicamente mientras intentaban despojarlo de sus pertenencias.

Tras una rápida búsqueda en las inmediaciones, la policía logró capturar a Diego Jorge Vargas Narváez (35) y Juan Carlos Pretell Vera (29), quienes fueron reconocidos por la víctima y señalados como presuntos integrantes de la banda delictiva.

Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría en calidad de investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica ya fue notificada para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

