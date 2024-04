El ciudadano Cirilo Bautista Laura de 54 años de edad, se encuentra postrado en una cama con el fémur roto, esto tras un brutal accidente de tránsito ocasionado por una ciudadana en estado de ebriedad, a quien se le acusa de no asumir los gastos médicos.

Siniestro vial

Explicó que, el severo choque se registró el pasado 22 de marzo a las 6:10 de la mañana, en la avenida Finlandia, frontis del hospedaje Achirana, en el distrito de La Tinguiña, por donde se desplazaba a su centro de trabajo en un auto Suzuki de placa F3G-163, de pronto de manera intempestiva fue impactado brutalmente por un Toyota Corola de placa AMB-596, que era conducido por Carmen Marleni Galindo Mata de 42 años, quien manejaba en estado etílico y sin licencia de conducir, ocasionando que el auto del hombre quedé empotrado en un poste y le cause una grave fractura en su pierna izquierda.

“Ella manejaba en estado de ebriedad y sin licencia de conducir, además con exceso de velocidad y me ha dejado imposibilitado, me destrozó la pierna, ahora dependo de terceras personas que me tienen que atender. La señora Carmen Galindo Mata, no se está haciendo cargo de nada, solo se apareció el día de la operación de mi pierna, por exigencia de mi hijo y hasta la fecha no dice nada”, declaró.

Añadió que Galindo Mata, fue llevada al hospital Essalud, Augusto Hernández Mendoza, ya que se presume tenía una lesión en el brazo, producto del accidente, sin embargo esto fue calificado como una “mentira”, para evadir la detención policial, “la señora debió estar detenida, pero se la llevaron a EsSalud, aduciendo que tenía fractura en la mano, y aparte de eso tuve una visita de la señora que me dijo que quería conciliar, pero siento que se ha burlado, porque me hubiera dicho aunque sea, aquí tiene para sus medicinas”, agregó.

Fue operado

El ciudadano permaneció en el Hospital Regional de Ica, hasta el 24 de marzo, fecha que fue trasladado a una clínica privada y fue operado por su grave fractura del fémur de su pierna izquierda, siguiendo internado hasta el 27 de marzo, después fue dado de alta y hasta la actualidad sigue postrado en una cama en su vivienda.

“Me han operado y tengo diagnóstico reservado, porque mensual me tienen que tomar la radiografía, como me dice el doctor, tengo que estar más de medio año así, luego viene la rehabilitación, las terapias, prácticamente estaré más de un año así. Aparte he perdido la sensibilidad en mi mano izquierda y debe ser por los cortes con los vidrios, la señora no viene a verme, ni su abogado. Haciendo un cálculo de todos los pagos, por medicinas, radiografías y otros, habré gastado hasta 8 mil soles, cada visita del doctor en mi vivienda cobra 150 soles”, añadió.

En tanto, Carmen Galindo Mata, quien es trabajadora del Seguro Social de Salud (Essalud), cuando fue sometida al examen de dosaje etílico, dio positivo al examen cualitativo, evidenciando que conducía en estado de ebriedad, por ello se encuentra investigada por el presunto delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad y contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones.

