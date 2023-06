El escultor Luis Falconí es docente desde hace cuatro años de los talleres de escultura, pintura y arte de la Escuela Superior de Formación Artística Sérvulo Gutiérrez Alarcón, de donde también es egresado del año 2003. Además, también dicta cursos de escultura y cerámica en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap).

Trayectoria

Ha participado en distintos concursos como en la VI Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral o Milenario en el año 2016, donde ocupó el primer lugar a nivel internacional con la escultura de la serpiente Amaru.

En el 2018, en la Bienal Internacional de Arte Suba, en Bogotá, Colombia, presentó una escultura en arcilla quemada que se llama Tristeza. En el Museo Tambo Quirquincho, La Paz, Bolivia, presentó una escultura denominada Recuerdos. Han sido unas de las tantas obras representativas en su carrera como escultor.

En la Universidad Nacional Nacional “San Luis Gonzaga de Ica” realizó el logo de la Facultad de Odontología de casi dos metros. Asimismo, tiene una composición de esculturas en el colegio San José como un Cristo que mide 1.82 y la cruz 5 metros.

Cabe resaltar que tiene otros trabajos en la región como una escultura de 2.40 metros en la entrada principal del distrito de Túpac Amaru, en Pisco, donde está el inca que dio el nombre al distrito.

En Nasca realizó el busto del doctor Cruzado, donde el parecido con la foto original es impresionante. Esta escultura se exhibe en los exteriores del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. También tiene monumentos en la quebrada de Ayacucho, Huancavelica, Lima, entre otras provincias del Perú.

El escultor agradeció al alcalde de Ica, Carlos Reyes, por el apoyo a la cultura y solicitó que este labor no termine con la gestión si no que continúe con los burgomaestres que vendrán. “Pido a las autoridades de Ica que continúen con este apoyo a la cultura y que esto no tenga un final. Que siempre haya espacios culturales donde los artistas plásticos y visuales sigan teniendo donde exponer sus obras, ya que constantemente hay nuevos egresados con mucho talento”, manifestó el escultor Falconí.

VIDEO RECOMENDADO