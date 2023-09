La ciudadana María Shapiama Chujandama ha denunciado mala atención por parte del personal médico profesional del Hospital Santa María del Socorro, ya que su hija, quien es una joven en estado vulnerable tiene más de 10 días con severos dolores en la vesícula, sin embargo, en el nosocomio solo le aplican calmantes.

Estado vulnerable

Indicó que desde el pasado 28 de agosto, su primogénita de 28 años de edad viene soportando severos dolores producidos por cálculos renales en la vesícula, ella llevó a su hija al centro hospitalario iqueño, donde solo le aplicaron inyectables para amortiguar el dolor, sin embargo, no se realizó los análisis y estudios médicos para determinar si era necesaria una operación, por lo que la joven continúa soportando los críticos dolores que la han llevado a permanecer postrada en una cama.

“Mi hijita tiene dolores por los cálculos y no la quieren operar, la he llevado hasta tres veces al hospital Socorro, pero solo le ponen calmantes y la dan de alta, yo no tengo dinero, soy pobre y solo trabajo lavando ropa, no puedo llevarla a una clínica particular, por eso pido que la operen. Ella es especial y no puede decir lo que le pasa, pero todo el día llora y grita y es por los dolores”, declaró la madre de familia entre lágrimas, y añadió que la joven lleva 10 días en la grave situación vulnerable, y en ese lapso solo ha tomado pastillas que no han hecho ningún efecto para aliviar los fuertes dolores. Pese a que la paciente es afiliada al SIS, no se ha realizado un seguimiento a su estado de salud.

Hasta el cierre de este informe, la paciente de nombre “Rosario”, tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde los profesionales médicos la atienden y está en evaluación.

