Decenas de trabajadores del local “Mansión” protestaron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Ica, exigiendo se respete el derecho al trabajo. El propietario del mencionado establecimiento, Adan Rojas, enfatizó que el mencionado local ha sido clausurado por la institución municipal y calificó el cierre como un “abuso de autoridad”.

Reclamos en el palacio municipal

“Desde el jueves pasado mi local está cerrado, encontraron observaciones subsanables, pero aun así lo clausuraron, tengo mi documento de Defensa Civil y otros. El asesor de la municipalidad de apellido Ordoñez ha publicado “guerra frontal contra los locales camino a Huacachina”, y como un funcionario público se va expresar de esa forma, quiero hacer un llamado a los regidores de Ica, ya que cuando voy a la oficina de Seguridad Ciudadana, los funcionarios no me atienden”, declaró Rojas.

Explicó que se habría cometido presunta irregularidad en el acta de clausura, además que la acción sería un “ensañamiento” solo con algunos negocios de la zona, sin embargo, pese a que otros establecimientos operan a pocos metros de su emprendimiento, la media municipal no se da de la misma manera.

“Fue una clausura indebida, porque no figura la firma de la abogada Pamela en el acta de fiscalización, quiero denunciar corrupción en la municipalidad de Ica, otros locales están abiertos hasta el otro día, pero mi local debe cerrar antes de las 3:00 a.m., también pedí la compatibilidad de uso y me dieron compatibilidad de uso de bar. Hay una orden directa para que nosotros no trabajemos, hay abuso de autoridad, hay corrupción, quien presiona para que los funcionarios municipales vayan y cierren los locales”, añadió entre lágrimas de impotencia, en lo que para él se trataría de una “muerte al empresario.

A las afueras del palacio municipal, los colaboradores que se encuentran más de 10 días sin poder trabajar, pidieron una reunión con la autoridad edil, ya que algunos viven en cuartos alquilados, y son de escasos recursos económicos, por lo que trabajan en “Mansión” de manera diaria, sin embargo, hasta el cierre de este informe, el burgomaestre iqueño no los atendió.

VIDEO RECOMENDADO