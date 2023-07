La ciudadana Paula Vicenta Astorima Chinchay, ha revelado una deuda por más de 130 mil soles, luego que ella prestará el servicio de pensión alimenticia para trabajadores en la obra de “Reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona”. Han pasado más de seis meses y no le realizan el pago.

No le pagan

Según indicó, el año pasado fue contactada por Saúl Yangari, quien representaba a la empresa H & R Obras y Proyectos Sac, para que brinde alimentación a decenas de trabajadores en la obra parconense donde se invierte más de 24 millones de soles. Ella aceptó e inició lo que sería un “negocio rentable”, sin embargo, desde julio hasta setiembre del 2022, no se le hizo ningún pago, acumulando una deuda por 99 mil 955 soles que hasta la actualidad no es pagada.

La omisión del pago, ha ocasionado un grave perjuicio en contra de la ciudadana, ya que acumuló deudas por el abastecimiento de los abarrotes, vegetales, menestras, carnes y otros, para que prepare las raciones de comida, además que gastó miles de soles en combustible y contratación del personal para que ayude en la preparación de alimentos. Por ello tras largos meses de espera e insistencia se vio obligada a enviar el 4 de abril del 2023 documentación al Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). Les respondió que no tenían competencia sobre la deuda.

La proveedora de la pensiona alimenticia, señala que posteriormente fue contactada por Yoel Yangari Valencia, en representación de la empresa Constructora & Inmobiliaria Sagitario y Asociados Sac, para que continúe prestando el servicio de pensión alimenticia a 125 trabajadores, que construían la posta en Parcona, sin embargo dicha empresa tampoco le realizó ningún pago por la alimentación desde setiembre a diciembre del 2022, generando otra deuda más en la mujer por encima de los 33 mil 272 soles.

“El ingeniero Yoel Yangari me dijo para que empiece a trabajar con nosotros, somos otra empresa, somos Sagitario y yo les dije que H&R me debe bastante plata y me preguntaron cuanto me debía, yo le dije un aproximado de 90 mil soles, y me dice pásame todas las firmas de los muchachos y yo lo pasaré todo a Samuel Yangari. En la obra primero comencé con 80 trabajadores que les daba desayuno, almuerzo y cena por un valor de 25 soles diario por persona y aumentó hasta 125 trabajadores. El 12 de setiembre entra Sagitario, hasta el 22 de diciembre del 2022″, declaró y señaló como otro de los deudores a Heber Yangari Cartolin de 43 años.

Incumplimiento de compromiso

Por el perjuicio económico, la ciudadana viajó hasta en tres oportunidades a Lima, logrando que Sagitario y Asociados Sac, establezca un compromiso y un cronograma de pago, este documento firmado por la gerente general de la mencionada empresa Liz Katherine Zuñiga Vásquez, detalla que se le debería pagar a la proveedora, 6 cuotas de manera quincenal desde el 31 de enero hasta el 15 de abril de este año, con el monto de 5 mil 545 soles cada cuota y totalizar la deuda. Sin embargo, hasta la fecha no le han desembolsado ningún sol.

La reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona, tiene una inversión de 24 millones 941 mil 818.30 soles y está a cargo de la contratista Consorcio Salud Parcona, integrado por las empresas Constructora & Inmobiliaria Sagitario y Asociados SAC, Grupo Johesa Constructores SAC y Campos Obras y Proyectos SL Sucursal del Perú.

Han pasado largos meses, y Paula Vicenta Astorima Chinchay no recibe ningún sol de la deuda que totaliza en conjunto hasta los 133 mil 267 soles. La ciudadana perjudicada solicitó créditos bancarios para brindar la pensión alimenticia y actualmente debe pagar la deuda en las entidades con sus eventuales trabajos.

Increíblemente, ella llegó a conocer que la empresa Constructora e Inmobiliario Sagitario y Asociados Sac, continúa ganando millonarias obras con el Estado. Viajó hasta la ciudad de Palpa donde evidenció que se realiza el “Mejoramiento y ampliación del establecimiento de salud apoyo de Palpa”, por 89 millones 584 mil 307.00 soles, que es ejecutada por el Consorcio Salud Palpa, integrada por Constructora e Inmobiliario Sagitario y Asociados Sac y la empresa RIVA Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú.

