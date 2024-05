Familiares y amigos de Francesco Fabrizzio Carbajal Bernaola de 21 años de edad, exigen justicia tras su muerte producto de un atropello en el sector de Arrabales en el distrito de Subtanjalla, señalaron que el conductor de la motocicleta no tenía licencia de conducir.

Hechos del siniestro

“Pedimos que se haga justicia, no es justo que mi hijo Francesco quede su muerte impune, lo único que le pido al juez como una madre con el corazón destrozado, un joven con tantos proyectos, metas trazadas, quiero que se haga justicia y ese hombre pague su culpa. Él estaba llegando a entregar un expediente que le prestaron en la sede judicial y salía con su DNI y en ese momento lo atropella, ahora ese joven que lo atropelló no tiene licencia de conducir”, declaró Marisol Bernaola Campos, madre del occiso.

El trágico siniestro vial se registró el martes 28 de mayo, cuando el joven universitario estudiante de derecho en la UTP, sufrió un brutal atropelló por una motocicleta de placa 6888- 3F, que era conducida por Nicolás Pachas Ruiz de 18 años. Se presume que el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente.

“Ha ido con una velocidad máxima para que le cause la muerte instantánea, porque si la velocidad hubiera sido menor solo lo tumba, la velocidad ha sido excesiva para que lo haya matato instantáneamente a mi hijo, pedimos que no sea nada arreglado, mi hijo no merecía morir así, y por este maldito que ha venido a toda velocidad a hecho que mi hijo muera”, agregó la progenitora.

Los familiares realizaron una manifestación pacífica en los exteriores del Ministerio Público, donde exigían una exhaustiva investigación e invocaron también a las autoridades judiciales poder hallar la responsabilidad sobre la pérdida humana.

