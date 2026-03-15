Tras permanecer internado en el penal de Cachiche por una orden de captura relacionada a un proceso por pensión de alimentos, un hombre identificado como Julio Lizarzaburo Aguedo (36) falleció luego de ser trasladado en estado crítico al Hospital Regional de Ica.

Salud ignorada

Según versiones de sus allegados, el interno presentaba una discapacidad producto de un derrame cerebral sufrido años atrás, condición que habría sido acreditada mediante documentación oficial. Esta situación habría complicado su estado de salud durante el tiempo que permaneció recluido en el establecimiento penitenciario.

Familiares denunciaron que su salud se deterioró progresivamente dentro del penal, donde habría desarrollado escaras y otros problemas médicos asociados a su limitada movilidad. Indicaron además que no habría recibido atención especializada oportuna, lo que contribuyó al agravamiento de su cuadro clínico.

Con el paso de los días, el interno presentó signos de infección generalizada, por lo que fue evacuado al Hospital Regional de Ica con diagnóstico de septicemia. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento, generando cuestionamientos sobre la atención brindada durante su permanencia en el penal.

Los deudos exigieron a las autoridades penitenciarias y competentes iniciar una investigación que permita determinar posibles responsabilidades en este caso. Asimismo, solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y poder darle sepultura en el distrito de Guadalupe.

Este hecho vuelve a poner en agenda la situación de las personas privadas de libertad que padecen enfermedades o discapacidades, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar el respeto a los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario.

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