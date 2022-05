Con solo 20 soles al día, una humilde madre debe alimentar a sus cinco hijos y dos ancianas, quienes viven en una situación precaria y en una vivienda semidestruida, en el caserío Cordero Bajo, en el distrito de La Tinguiña.

Caso social

Jessica Oliva Tueros de 43 años, es una madre soltera y desempleada, quien no cuenta con recursos suficientes para la alimentación y educación de sus cinco hijos. Además no recibe pensión por alimentos para los menores de 7, 12 y 15 años de edad. La situación se complica ya que una de sus hijas sufre de retraso mental y su hijo Pol de 19 años ha perdido la visión y no puede caminar tras un accidente de tránsito.

“Mi hijo chocó su mototaxi contra una moto lineal, pensó que no era grave y dos meses después en el hospital lo operaron porque tenía coágulos en la cabeza, ahora ha perdido la visión y esta postrado en una cama. También veo por mi madre que tiene 80 años y mi tía que es anciana. Nuestra casa es de adobe y puede colapsar, no tenemos agua ni desagüe, a veces solo me queda llorar de la preocupación, pero lo hago sin que ellos me miren”, dice.

La ciudadana señaló que en algunas ocasiones se dedica al lavado de ropa, donde gana como máximo 20 soles, con los que debe alimentar a toda su familia. Sin embargo, el dinero no es suficiente y por ello no le puede brindar un tratamiento médico a sus hijos quien presentan cuadros de enfermedad. Para donar camas, frazadas, víveres, ropa, dinero o cualquier otro apoyo contactar al 946445735.