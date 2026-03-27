Un caso de vulnerabilidad infantil ha generado preocupación en la provincia de Ica, luego de que dos bebés gemelos de apenas dos meses fueran abandonados por su madre y quedaran bajo el cuidado de su tía paterna.

Los menores residen actualmente en el asentamiento humano Las Torres de Mantaro, ubicado en el distrito de Parcona, donde la familia enfrenta dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas.

La persona encargada del cuidado es Viviana Atagua Marquina, quien además tiene bajo su responsabilidad a otro menor, lo que incrementa las exigencias económicas y logísticas del hogar.

Familia solicita apoyo para insumos básicos

De acuerdo con información difundida por el entorno familiar, los bebés requieren con urgencia productos esenciales para su alimentación y cuidado diario.

Entre las principales necesidades se encuentran:

Pañales para recién nacidos (talla pequeña)

Leche en fórmula para bebés

Biberones

Artículos básicos de higiene infantil

Según se informó, actualmente varios menores deben compartir un solo biberón, situación que evidencia las limitaciones materiales que enfrenta la familia.

Pedido de apoyo solidario y atención de autoridades>

El caso ha motivado llamados a la solidaridad por parte de vecinos y personas cercanas a la familia, quienes señalan que cualquier aporte puede contribuir a mejorar las condiciones de los menores.

Asimismo, se espera la intervención de autoridades y organizaciones sociales que puedan brindar asistencia integral a los niños, considerando su situación de vulnerabilidad.

El caso refleja una problemática presente en diversos sectores del país, donde la falta de recursos y el abandono infantil exponen a menores a condiciones críticas desde sus primeros meses de vida.

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse directamente con la cuidadora de los menores, Viviana Atagua Marquina, a través del número telefónico 943 445 396.

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